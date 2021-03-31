В МИД Беларуси подтвердили освобождение белорусского бизнесмена Александра Зингмана в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом заявил официальный представитель ведомства Анатолий Глаз, сообщает TUT.BY.

— В настоящее время Зингман находится на свободе, обвинения ему не предъявлено, — сообщил Анатолий Глаз.

По информации «Нашей Нивы», он уже покинул Конго и находится в Зимбабве.

Напомним, Александр Зингман вместе с топ-менеджером Aftrade DMCC, белорусом Олегом Водчицем и итальянским бизнесменом Паоло Персико были задержаны 19 марта в Лубумбаши — втором по величине городе Демократической Республики Конго. По информации СМИ, Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом страны Жозефом Кабилой.

По данным СМИ, Зингман имеет два гражданства — США и Беларуси. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения.

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Александр Зингман был длительное время непубличным человеком, и о его существовании мало кто знал в Беларуси. Однако все изменилось в январе 2019 года, когда он стал почетным консулом Зимбабве в Минске. Зимбабвийские СМИ называли Зингмана то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. В Беларуси Александр Зингман был более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске.

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