18 тонн нелегальных помело из Беларуси уничтожили в России

Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, сообщило, что автомобиль с 18 тоннами помело, который двигался в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов, остановили в Смоленской области России. За рулем находился гражданин Беларуси.

При проверке выяснилось, что у перевозчика отсутствуют сопроводительные документы на груз. Так как происхождение фруктов установить было невозможно, специалисты Россельхознадзора не могли исключить, что помело не были ввезены из стран, в отношении которых действуют российские контрсанкции.

В результате 18 тонн цитрусовых уничтожили на полигоне ТКО, а водителя привлекли к административной ответственности.

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