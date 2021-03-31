100 метров минской подземки от Банка развития

«Банк развития Республики Беларусь» выделит деньги на строительство минского метрополитена. Это решено постановлением Совета министров и произойдет в рамках программы «Транспортный комплекс» на 2021–2025 гг., сообщило агентство «Минск-Новости».

Правда, денег выделят относительно немного: всего 40 миллионов рублей (или примерно 15 миллионов долларов).

В сентябре 2018-го на сайте Мингорсовета опубликовали отчет о воздействии на окружающую среду по строительству второго участка третьей линии. Общая стоимость строительства (и подготовительный этап, и собственно линия) метрополитена в ценах по состоянию на 1 января 2018 года такая: один километр тянет 255 749 356 рублей, по курсу доллара на тот день (1,9727 рубля) — 129 644 323 доллара.

То есть, получается, что «найденных» сейчас правительством 40 миллионов рублей хватит лишь чуть больше, чем на 100 метров подземки.

Как сообщает издание The Village, осенью прошлого года в интернете появилось распоряжение гендиректора «Минскметростроя» о приостановлении строительства 2-й очереди первого участка третьей линии подземки. Перерыв связан с отсутствием финансирования.

В «Минскметрострое» подтвердили реальность документа. Это распоряжение, впрочем, не повлияло на запуск станций 1-й очереди третьей ветки метро «Юбилейная», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода»: их открыли в ноябре, как и планировалось.

В распоряжении идет речь о 2-й очереди 1-го участка третьей линии до станции «Слуцкий Гостинец» (в документе упомянуты проектные названия). И, возможно, приостановят работы по инженерной подготовке территории от «Ковальской Слободы» до «Слуцкого Гостинца».

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