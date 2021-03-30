Загадочные и неучтенные карты интеграции

Посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил в интервью «Российской газете» 30 марта, что Беларусь и Россия уже в этом году должны подписать 30 дорожных карт. Но потом уточнил цифру.

«Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт. До конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года», — сказал Семашко в интервью «Российской газете».

Однако, как отмечает Телеграф, если посчитать, что три карты слились в одну, и ещё две — тоже в одну, то выходит, что, вместо 30, осталось 27 карт. Откуда же тогда взялась 28-я? Может, на самом деле была ещё одна, тайная?

История с так называемыми дорожными картами по интеграции Беларуси и России имеет давнюю историю. Количество карт на словах часто менялось, а их содержание держится в тайне.

Дорожные карты — это планируемые для подписания документы по интеграции Беларуси и России. Их разработка стала результатом кризиса в белорусско-российских отношениях, который начался в конце 2018 года. Точное содержание этих карт неизвестно. Однако в августе 2018 года Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова пойти на создание единого эмиссионного центра, единой таможни, суда и счетной палаты (всего 12 наднациональных органов власти). Создание этих органов, по сведениям российских СМИ, оговаривается в последней, так называемой 31-й дорожной карте по интеграции двух стран.

Сам Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов.

Однако в 2020-м году, в сентябре, после поездки в Сочи, Александра Лукашенко заявил, что готов обсуждать с российской стороной «все».

«Позиция такая уже обнародовалась, что быть «союзному государству» в полном объеме, как говорят военные – по рубежам и времени. Можно считать, что диалог по дорожным картам возобновился», — вторил ему посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в сентябре 2020 года.

И это после откровений того же Владимира Семашко за два месяца до этого, в июле 2020 года, когда он рассказал, что Россия в 2019 году предложила Беларуси на 95% передать государственные функции Союзному государству.

«Я вспоминаю 13 февраля 2019 года, когда в Сочи нам положили первое предложение, не буду называть авторов с российской стороны. И когда мы посмотрели и его передали президенту, Лукашенко пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется. Я даже не буду дальше эпитеты продолжать: там было все отдать наверх и, по-моему, оставалось пару моментов таких, как у нас милиция, у вас полиция и так далее. Но так не может быть», — передавали тогда слова белорусского дипломата госСМИ.

А в начале 2020 года российское издание РБК поделились своим инсайдом накануне традиционной зимней поездки Лукашенко в Сочи. По сведениям источников, близких к переговорам, 7 февраля 2020 года на встрече президент России требовал ускорения интеграции.

Сам же Александр Лукашенко назвал тогда предстоящие переговоры “моментом истины”. А также обвинил российскую сторону, что она хотела поставить Беларусь на колени.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявил, что Россия наблюдает со стороны за ситуацией в Беларуси. Но есть нюанс, который для властей РФ очень важен.

«Для нас главное, чтобы в Беларуси абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией», — признался представитель Кремля.

Поделиться ссылкой: