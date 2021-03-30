Отныне блокировке будут подвергать копии интернет-ресурсов, включенных в список ограниченного доступа. Постановление от 25 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Поясняется, что понимается под копией интернет-ресурса: «интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Когда Министерство информации обнаружит копию, соответствующее уведомление отправляется в государственную инспекцию для включения идентификатора этого ресурса в список ограниченного доступа. Копия будет включаться в список в течение одного дня после получения уведомления. При условии нахождения копии интернет-ресурса в национальном сегменте сети интернет также уведомляется ее владелец.

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