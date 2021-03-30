С 1960 года Гродно и Белосток — города-побратимы. Но теперь, в связи с задержаниями представителей непризнанного белорусскими властями Союза поляков, власти Белостока приостановливают официальное партнерское сотрудничество с властями Гродно до того момента, пока не будут освобождены польские активисты, сообщается на официальном сайте Белостока.

Как отмечает TUT.BY, в городском совете Белостока в рамках очередной сессии заявили, что «не смирятся с тем, что поляки из соседних Гродно, Бреста, Лиды и Волковыска подвергаются преследованию только за то, что они поляки».

— Городской совет соседнего города выражает солидарность с ранее арестованными Анжеликой Борис, Анджеем Почобутом, Ирэной Бернацкой, Марией Тишковской и Анной Панишевой. Мы также солидарны со всеми белорусскими гражданами, которые сегодня подвергаются преследованиям из-за борьбы за свободу и демократию в своей стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех заключенных и прекращению репрессий, — говорится в заявлении городского совета.

Там считают, что действия белорусских властей противоречат обязательствам, закрепленным в Договоре между Республикой Польша и Республикой Беларусь от 1992 года о добрососедстве и дружеском сотрудничестве, а также нормам международного права. Поэтому городской совет Белостока выступает за приостановление официального партнерского сотрудничества с властями Гродно.

Решение было единогласно принято во время заседания городской думы. И оно будет оставаться в силе до освобождения арестованных ранее представителей не признанного белорусскими властями Союза поляков и окончания репрессий против польских организаций и школ в Беларуси.

Связь Гродно и Беластока

С 1960 года Гродно и Белосток — города-побратимы. Об этом сообщается на сайте Гродненского горисполкома.

С 2004 по 2007 годы организациями Гродненщины совместно с польскими партнерами разработан и реализован ряд проектов: «Развитие трансграничного туризма в регионе Беловежская пуща», «Неизвестная Европа — развитие туристической инфраструктуры польско-белорусского приграничья в районе Августовского канала и Немана» и другие. Также каждый год проводился региональный фестиваль «Артистические встречи «Гродно-Белосток».

В 2020 году власти Гродно и Белостока планировали организовать совместный музыкальный фестиваль, однако из-за коронавируса планы пришлось отложить.

Кстати, Гродно и Белосток на протяжении многих лет участвуют в совместных трансграничных проектах. Например, недавно стартовал медицинский проект по онкоурологии в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» между системами здравоохранения по онкоурологии региона Белостока и Гродненской области.

Срок реализации проекта — 18 месяцев. Общий бюджет проекта 2 075 278,94 евро, в том числе средства Европейского союза 1 867 751,05 евро.

В рамках проекта для Гродно Европейским союзом выделены средства в размере почти 700 тысяч евро, которые направлены на закупку 47 единиц медицинской техники для оснащения лапароскопической и эндоскопической урологических операционных, а также реагенты и расходные материалы для выполнения диагностических исследований пациентов, сообщается на сайте Гродненского облисполкома.

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