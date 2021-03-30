Первая доза «Спутника V»... Откачали...

Получение первой дозы российской вакцины «Спутник V» на своей странице в Facebook, описала Юлия Юшкова-Борисова, российский аналитик, научный руководитель в экспертном центре «Мера».

Прививку женщина делала 29 марта, в Нижнем Новгороде. На вакцинацию записалась без ожидаемых проблем, очередей нет.

На пороге глубокого обморока через 10 минут после инъекции

«Первая дурнота – через секунд 7-10 после укола. Почти немедленно. Как будто мне ввели сильный яд. Даже не дурнота, а нечто странное такое накатывает, как-то меняется картина окружающей действительности. Как-будто надели чужие очки. И проявляется некая «зернистость» картинки. И люди как-то далеко отодвигаются. Степень дальности зависит от глубины обморока. Ничего не болит. И даже нельзя сказать, что «плохо», просто хочешь упасть», – описывает свое состояние Юлия Юшкова-Борисова.

Как рассказывает женщина, состояние ухудшалось волнообразно: стало тяжело дышать, не хватало воздуха. Когда она попросила позвать врача, в кабинет ей уже было сложно вернуться самостоятельно. А молодая медсестра из-за испуга не могла сориентироваться, где взять лекарство «Преднизолон» для инъекции.

«На мое счастье в кабинет в эту минуту зашла медсестра из другого кабинета, постарше и поопытней, которая все взяла на себя, профессионально, без жгута, для скорости, вколола «Преднизолон» в вену» – пишет Юлия.

Около часа женщина приходила в себя под контролем врача и медсестры.

«Давление было 112-128-105-130 на не меняющиеся 60 в течение этого часа. Хотя обычно у меня одно и то же 100 на 60.

Преднизолон подействовал. Нашатырь тем более».

Борьба в домашних условиях

«Температура 35,2 держалась до утра. Да, я знаю, что такого у живых людей не бывает. Я раньше тоже так думала. Градусник ртутный, измеряла шесть раз.

Ночью проснулась от тяжести в груди. Поняла, что надо выпить «Энсорал». Мощный сорбент, применяют при химиотерапии. Пью его весной, когда все цветет. Тяжесть в груди прошла справа, слева до сих пор немного осталась. Задышала спокойно и ровно. К утру температура 36,0. Моя нормальная утренняя.»

Но кроме не характерной для себя температуры и сложности с дыханием, Юлия обратила внимание на странности со зрением и нервной системой: «Боковое зрение пропадает, картинка становится более черно-белой. Выпила «Зостерин» (сорбент) и растительный аспирин. Стало получше».

От получения второй инъекции женщина отказывается: «Летальный исход вполне себе возможен. Вдруг «Преднизолон» не сразу найдут».

Для тех, кто думает, делать или нет

«Тут, видимо, что-то с самим человеком связано. У многих все прекрасно. – говорит Юлия. – На моих глазах из прививочного кабинета выходили совсем древние старушки – и им ничего. Вообще никаких реакций».

При этом Юлия Юшкова-Борисова отмечает, что хоть коронавирусом она и не болела, но у нее всегда была аллергия на прививки.

«Зачем рискнула? Потому что работа связана с разъездами и контактами. Но и я никак не могла предположить, что я отреагирую настолько сильно и страшно, не только для меня, но и для всех окружающих», – описывает произошедшее Юлия.

Так же она отметила, что ощущается сильный медикаментозный «удар по печени». И не удивительно, что разработчики предупреждали о необходимости воздерживаться от алкоголя на протяжении двух месяцев после прививки.

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