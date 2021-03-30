Кто из уважаемых хирургов согласится делать пластическую операцию Григорию Азарёнку и Андрею Муковозчику?

Конечно, время может вносить определенные коррективы в те или иные законы. Но изменения, которые предлагаются в закон «О государственной службе», – это индикатор того, что те, кто пока еще у руля правящего режима, днем и ночью трясутся от страха. На днях по гостелевидению прозвучало: «У журналистов (имеется в виду

провластных. – Ред.), сотрудников силового блока и всех тех, кто представляет интересы страны и людей, могут появиться телохранители. Такую возможность предусматривает проектная редакция в закон о государственной защите». Более полно карты раскрыл заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов. Он уточнил, что «на этих людей также будут распространяться в установленном порядке по решению министра внутренних дел … дополнительные меры защиты, которые позволят сберечь и их здоровье, и их жизнь, и их имущество от любых преступных посягательств».

Казалось бы, высокопоставленному чиновнику и сказать больше нечего. Однако он продолжил: «Довольно широкий спектр этих мероприятий предусмотрен в законе о государственной защите, начиная от физической защиты и вплоть до легендирования их данных и даже предусмотрена такая норма – изменения внешности».

Это же надо дожить до такого страха одиозному Григорию Азарёнку с БТ, чтобы каждый раз, когда он задумает сделать какой-либо уличный репортаж, придавать ему для «физической защиты» двух-трех телохранителей! Впрочем, он уже, видимо, давно боится один появляться на людях. Посмотрите на этот снимок! Видите, кто рядом с ним: оператор и небезызвестный российский телекиллер Константин Придыбайло. В штатском явно тихари и, не исключено, кто-то из профессиональных омоновцев. А чтобы избежать узнаваемости, ему остается одно – изменить внешность. В таком случае без пластической операции не обойтись. Но кто, скажите, из уважаемых хирургов согласится делать ее этому печально известному телевизионщику? Как, впрочем, и всяким муковозчикам, рудям, крятам и им подобным…

Нет, тем журналистам, сотрудникам силового блока и всем, кто реально отстаивает интересы страны, интересы белорусского народа, не нужны телохранители, как, впрочем, и легендирование персональных данных, изменение внешности. Не одолевает же страх участников мирных протестных акций, которые требуют одного – восстановления в стране справедливости, проведения честных президентских выборов. Всякие азарёнки и муковозчики, наоборот, из шкуры лезут, пряча от людей правду, подменяя информирование электората зомбированием, за что и получают порой пощечину. И никакие телохранители, никакие суды не спасут их от этого народного позора, если они будут продолжать свое грязное дело.

Публикация – из № 24 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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