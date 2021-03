Книги, которые рекомендует Билл Гейтс

Билл Гейтс принял участие в Reddit AMA (Ask Me Anything). Как сообщает Gatesnotes, там он рассказал, что люди могут сделать для борьбы с изменением климата, поделился чувствами по поводу безумных теорий заговора, связанных с его ролью в разработке вакцин против коронавируса, назвал лучшие закусочные в Сиэтле и, конечно, поделился впечатлениями о трёх недавно прочитанных книгах.

«Земля обетованная», Барак Обама

Первый том президентских мемуаров Барака Обамы уже продан тиражом более 3 млн экземпляров. The New York Times назвала Обаму прекрасным писателем, а его 768-страничную книгу — «почти полностью приятной для чтения». Это высокая оценка, учитывая, насколько тяжеловесны большинство мемуаров президентов.

The Overstory («Ярус»), Ричард Пауэрс

Гейтс описывает The Overstory Ричарда Пауэрса как «отличную художественную книгу, которую друг заставил меня прочитать». Роман, получивший в 2019 году Пулитцеровскую премию, сплетает воедино связанные между собой истории, в центре которых оказываются деревья.

Это одновременно увлекательное чтение и страстный призыв лучше заботиться о дикой природе. Или, как лаконично выразилась писательница Энн Пэтчетт, это «лучший роман, когда-либо написанный о деревьях, и просто один из лучших романов, точка».

Hot Seat: What I Learned Leading a Great American Company («Пекло: чему я научился, возглавляя великую американскую компанию»), Джеффри Иммельта

В «Hot Seat» Джеффри Иммельт подробно описывает свой опыт управления General Electric во время Мирового экономического кризиса 2008 года и других кризисов. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал эту книгу «обязательной к прочтению для всех, кто хочет узнать, что требуется, чтобы пройти через неспокойные времена».

Поделиться ссылкой: