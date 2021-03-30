Книги, которые рекомендует Билл Гейтс

Книги, которые рекомендует Билл Гейтс
Билл Гейтс

Билл Гейтс принял участие в Reddit AMA (Ask Me Anything). Как сообщает Gatesnotes, там он рассказал, что люди могут сделать для борьбы с изменением климата, поделился чувствами по поводу безумных теорий заговора, связанных с его ролью в разработке вакцин против коронавируса, назвал лучшие закусочные в Сиэтле и, конечно, поделился впечатлениями о трёх недавно прочитанных книгах.

«Земля обетованная», Барак Обама

Книги, которые рекомендует Билл Гейтс

 

Первый том президентских мемуаров Барака Обамы уже продан тиражом более 3 млн экземпляров. The New York Times назвала Обаму прекрасным писателем, а его 768-страничную книгу — «почти полностью приятной для чтения». Это высокая оценка, учитывая, насколько тяжеловесны большинство мемуаров президентов.

 

 

The Overstory («Ярус»), Ричард Пауэрс

Билл Гейтс рекомендует. 3 новые книги по совету основателя Microsoft

Гейтс описывает The Overstory Ричарда Пауэрса как «отличную художественную книгу, которую друг заставил меня прочитать». Роман, получивший в 2019 году Пулитцеровскую премию, сплетает воедино связанные между собой истории, в центре которых оказываются деревья.

Это одновременно увлекательное чтение и страстный призыв лучше заботиться о дикой природе. Или, как лаконично выразилась писательница Энн Пэтчетт, это «лучший роман, когда-либо написанный о деревьях, и просто один из лучших романов, точка».

 

Hot Seat: What I Learned Leading a Great American Company («Пекло: чему я научился, возглавляя великую американскую компанию»), Джеффри Иммельта

Билл Гейтс рекомендует. 3 новые книги по совету основателя Microsoft

В «Hot Seat» Джеффри Иммельт подробно описывает свой опыт управления General Electric во время Мирового экономического кризиса 2008 года и других кризисов. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал эту книгу «обязательной к прочтению для всех, кто хочет узнать, что требуется, чтобы пройти через неспокойные времена».

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