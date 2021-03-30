В Беларуси начинают производство российской вакцины «Спутник V». Используют в стране также препарат Sinopharm китайского производства и планируют создать собственную вакцину. Подробнее — у DW.

«Баня, водка и трактор», — такую терапию Александр Лукашенко предлагал белорусам весной 2020 года в самом начале пандемии COVID-19. Беларусь тогда была чуть ли не единственной страной в Европе, которая отнеслась к коронавирусу легкомысленно: все государства закрывались на карантин, а белорусские власти не вводили никаких ограничений, проводили республиканский субботник и парад 9 мая.

За все время пандемии в Беларуси по официальным данным зарегистрировано более 300 тысяч заболевших ковидом, около двух тысяч человек умерли. На фоне третьей волны пандемии, которую власти ожидают в конце марта — апреле, в Беларуси собираются провести массовую вакцинацию населения. Для этого уже используется российская и китайская вакцины, планируется также начать в стране собственное производство вакцины «Спутник V».

В Беларуси будут производить российскую вакцину «Спутник V»

Как сообщил замминистра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко, промышленное производство российской вакцины должно начаться в Беларуси 30-31 марта. По его словам, в настоящий момент пробная партия выпущенной в Беларуси вакцины проходит проверку на устойчивость и эффективность в Институте имени Гамалеи в России — разработчике вакцины.

Промышленный выпуск российской вакцины будет осуществляться на базе государственного предприятия «Белмедпрепараты». «Начался розлив первых промышленных серий вакцины «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Все необходимые подготовительные работы выполнены», — отметили в пресс-службе Минздрава 25 марта.

Известный белорусский инфекционист Никита Соловей обращает внимание, что в настоящий момент речь не идет о полном цикле производства, а лишь о запуске розлива вакцины, изготовленной в России. «Это тоже хороший вариант для быстрого обеспечения вакциной большой количество нуждающихся. Другие страны также используют такой метод, как правило, под непосредственным контролем компании-владельца оригинального компонента», — поясняет врач. Для производства препарата с нуля Беларусь, по словам инфекциониста, пока не обладает необходимыми специалистами, навыками и условиями.

500 тысяч доз вакцин в месяц — этого достаточно?

Говоря о запланированных объемах выпуска вакцины, генеральный директор «Белмедпрепараты» Сергей Беляев рассказал, что первая партия российской вакцины составит до 100 тысяч доз, а в дальнейшем — до 500 тысяч доз препарата ежемесячно. По его словам, «Спутник V» будет доступен всему населению, и для граждан Беларуси вакцинация будет бесплатной. Ожидается, что использовать препарат начнут с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.

Никита Соловей отмечает, что выпуск вакцины ограничен производственными мощностями фармацевтических предприятий: «Конечно, каждой стране хотелось бы выпускать как можно больше доз вакцины. В целом вакцинация даже 250 тысяч человек в месяц это уже весомый вклад в борьбу с пандемией».

В свою очередь Telegram-канал медицинской инициативы «Белые халаты» довольно скептически оценивает запланированные объемы производства вакцины, напоминая, что 500 тысяч доз необходимо делить на два, так как вакцина «Спутник V» двухкомпонентная. Моделируя ситуацию, в которой вакцинировать нужно 50% взрослого населения Беларуси, «Белые халаты» подсчитали, что этот процесс займет 13,5 месяца.

Вакцинацию в Беларуси прошли лишь 40 тысяч человек

Между тем, вакцинация белорусов уже началась — о старте было объявлено 29 декабря 2020 года, когда в страну прибыла первая партия российской вакцины. Первыми в стране сделали прививки медицинским работникам, педагогам и тем специалистам, которым по работе приходится много контактировать с людьми. Минздрав сообщает, что их вакцинация проводится в добровольном порядке. Также в Беларуси используют препарат Sinopharm китайского производства — в феврале в страну доставили 100 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи.

По последним данным за почти три месяца с начала кампании вакцинации число привитых одной дозой вакцины составило более 40 тысяч человек, а полный курс (две дозы) прошли 26 тысяч человек. В планах Минздрава — охватить прививками не менее 60 процентов населения страны. Массовую вакцинацию планируют начать в апреле — вместе с началом промышленного производства препарата «Спутник V».

Лукашенко требует создать отечественную вакцину

Кроме того, Александр Лукашенко, который еще недавно называл коронавирус не иначе как «психозом», поставил Минздраву амбициозную задачу — разработать собственную вакцину от COVID-19. «Отечественная вакцина — дело чести Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину… Много кто уже производит эти вакцины. Если получится надежная, качественная — 98-99% гарантии — это будет прорыв. К хорошему надо стремиться», — заявил Лукашенко на совещании с министром здравоохранения 26 марта.

Об отечественной вакцине Лукашенко говорил и раньше, в декабре 2020 года. Тогда он уверял, что на ее разработку понадобятся «деньги небольшие, около 5 миллионов рублей», а своя вакцина необходима, мол, потому, «что эта зараза останется с нами навсегда». В белорусской Академии наук, впрочем, тогда отмечали, что на разработку белорусской вакцины уйдет не менее трех лет.

Инфекционист Никита Соловей к идее создания белорусской вакцины относится скептически. «Любой специалист, понимающий толк в разработке вакцины с нуля и ее производстве, в необходимых компетенциях, оборудовании, стоимости всех трех фаз клинических испытаний, осознает, что это пока не реализуемо в Беларуси. Достаточно почитать, как создавались вакцины против COVID-19 в странах Западной Европы, США и России, посмотреть, сколько финансовых средств на это было затрачено, и все станет понятно», — отмечает врач.

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