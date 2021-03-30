В Гродненском университете имени Янки Купалы на прошлой неделе выбирали мисс и мистеров вуза. Мероприятие называлось эпично: «Весенний праздник красоты, юности и артистического мастерства». Если проще, конкурс красоты, у которого было жюри и, конечно же, председатель. И кто бы вы думали его возглавлял – народный артист, художник? Профессор или известный врач? Директор музея, режиссер, наконец, летчик-испытатель? Конечно, нет. Председателем жюри был милиционер – подозреваю, самая важная для власти на сегодняшний день профессия.

Конечно, это был человек в больших чинах, а именно – бывший глава МВД генерал-лейтенант Юрий Караев (теперь он помощник президента по Гродненской области). После подведения итогов конкурса было сделано общее фото на память – большой начальник в центре девичьего цветника… Несколько смущен? Наверное… Но и доволен? Пожалуй. Сдержанная улыбка сурового воина играет на его губах – сейчас ведь лучше поработать над смягчением образа того жестокого силовика, который летом и осенью беспощадно руководил подавлением белорусского протеста, вызванного беспрецедентными фальсификациями результатов президентских выборов. Поэтому надо постоять среди шелка и шифона, рядом с чистотой, юностью и здоровьем. Чтобы общество быстрее стало забывать, как люди в форме (и без нее!) колотили честных и принципиальных сограждан до синевы. Чтобы в памяти осталось только положительное: Ю.Караев – благородный ценитель молодости и красоты.

Может, кому-то это покажется удачной сменой амплуа. Но хочу напомнить, что красота и здоровье особенно беспощадно карались при министре Караеве. Например, безусловная красавица и умница «Мисс Беларусь – 2008» Ольга Хижинкова была посажена в изолятор, где провела в общей сложности 42 дня. И в каких антисанитарных, унизительных условиях пребывала женщина! Как грязная воровка в эпоху средневековья. И титулы не помогли. И генерал с ней фото почему-то не сделал. Не было подобающего фона в камере?

Жестоко поплатилась за инакомыслие и другая красавица – топ-баскетболистка Елена Левченко. Сколько дней она провела в СИЗО на голых досках без туалетных принадлежностей и матраса? А как подло была задержана – в аэропорту, при вылете на лечение… Почему же ей не пришел на выручку генерал Караев, «тонко чувствующий» красоту? Уж фото с такой признанной знаменитостью, а также бесспорно очаровательной женщиной можно и для семейного архива сохранить. Но нет… Елена Левченко – человек сильной воли, стального характера. Талант! Она слишком яркая личность, ее харизма могла бы ненароком затмить и генерала, и маршала. То ли дело фото со студентками…

Список красавиц и умниц, чьи конституционные и человеческие права безжалостно и грубо попирала милиция под руководством экс-министра Караева, можно продолжать и продолжать – никто не забыт, ничто не забыто. Так что теперешние сентиментальные уловки генерала не введут нас в заблуждение. Впрочем, начиная с античности, со времен императора Нерона, так поступали многие сатрапы и кровавые начальники. Сначала давили людей, потом шли наслаждаться театральным искусством или писали акварели. Вышивали крестиком. Медитировали. Раздавали милостыню, чтобы прийти в равновесие и задобрить судьбу. Делали фото на память. В общем, разыгрывали спектакль, надевали добрые маски… Но, как правило, неудачно. В истории они навеки оставались со своим истинным – неприглядным – лицом.

Публикация – из № 24 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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