Чтобы поддержать своих сотрудников, глава компании из США проводит онлайн-уроки для их детей

Чтобы поддержать своих сотрудников, Атул Бхатнагар, генеральный директор американской технологической компании Cambium Networks, организовал регулярные онлайн-уроки для их детей. На занятиях Бхатнагар рассказывает о карьерных возможностях, делится личным опытом и отвечает на вопросы, пишет The Wall Street Journal.

Регулярные сессии, которые задумывались как встречи для поддержки семей во время пандемии, получили название «Наставничество с Атулом».

Бхатнагару 63 года, у него пятеро детей. Глава компании отмечает, что удаленка стала серьезным испытанием для людей по всему миру, причем детям пришлось так же непросто, как и взрослым.

О трудностях главе компании рассказали и его сотрудники. В результате Бхатнагар решил, что может поделиться своим опытом с другими семьями и это будет полезно.

«Жизнь изменилась. Во время пандемии мы все столкнулись с проблемами. Поэтому, если у лидеров есть возможность выразить свое сочувствие и с учетом собственного опыта помочь лучше справляться с трудностями, я уверен, что они должны это делать», ― сказал Бхатнагар.

На онлайн-сессиях глава компании даёт советы по построению карьеры, получению образования, говорит о способах эффективного управления временем и обсуждает другие, в том числе личные, проблемы подростков ― от буллинга и критики в интернете до переживания неудач.

Бхатнагар вырос в Индии и переехал в США, чтобы получить степень магистра в области электротехники. Он переехал в Кремниевую долину в 1985 году, построил карьеру в Hewlett Packard, где провел большую часть своей профессиональной жизни. В 2013 году Бхатнагар стал генеральным директором Cambium.

В компании Cambium Networks, работает 700 человек, большая часть из которых ― сотрудники с детьми. Онлайн-уроки с Бхатнагаром были объявлены как добровольные ― на онлайн-сессии могли присоединиться всех, в том числе сотрудников без детей.

Уроки стартовали прошлой весной после массового перехода на удаленку и перевода в онлайн занятий в школах и колледжах. Встречи были оценены настолько положительно, что компания провела уже восемь занятий. Сессии привлекли широкий круг участников ― от младших школьников до выпускников колледжей, пишет издание.

Как отмечает Венкатеша Ананта Рао, сотрудница, которая посещала занятия со своей дочерью, студенткой университета, такие онлайн-сессии важны для эмоциональной поддержки родителей, а также стали полезны молодым людям, которые только начинают карьеру.

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