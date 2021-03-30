Без транспортного налога до 2025 года – стимулирование рынка электромобилей

Электромобили освободили от транспортного налога до конца 2025 года. Об этом сообщил начальник главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский, сообщает dev.by.

— Не будут уплачивать транспортный налог владельцы транспортных средств категории М1, М1G (легковые электромобили и легковые электромобили повышенной проходимости), приводимые в движение исключительно электродвигателем. Такая льгота предоставлена до 31 декабря 2025 года, — сказал Андрей Ковалевский.

Таким образом в Беларуси пытаются стимулировать спрос на электрокары. Напомним, год назад Александр Лукашенко подписал указ «О стимулировании использования электромобилей». Собственников электромобилей освободили от уплаты дорожного сбора и НДС при покупке электрокара для личного пользования, а также таможенной пошлины.

По информации первого оператора марки Tesla в Беларуси tesla-cars.by, за прошлый год компания продала 30 новых автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Всего белорусы потратили на новые Tesla в прошлом году около 2,5 миллионов долларов.

В свою очередь завод «БелДжи» планировал в этом году выпустить первую партию электромобилей от 500 до 1000 штук. И заявленная заместителем министра промышленности Сергеем Гунько, в сентябре 2020 года, стоимость белорусских электромобилей была «до $25 тыс. в эквиваленте».

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