В Беларуси снова повышаются цены на автомобильное топливо

Белнефтехим объявил об очередном повышении цен на автомобильное топливо.

С 30 марта цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,78 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,88 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,10 руб., ДТ – 1,88 руб.

В Белнефтехиме повышение цен объяснили ростом стоимости нефти на мировом рынке.

«В марте 2021 г. продолжается рост стоимости нефти на мировом рынке. При некотором снижении котировок марки Brent, отмечающемся в последние несколько дней, среднее значение котировок с 1 по 25 марта 2021 г. составило около 66 долларов США за баррель, увеличившись к уровню января 2021 г. на 20 процентов», — отметили там.

При этом в концерне отметили, что с начала 2021 года цены на АЗС в Беларуси увеличились только на 4,3 процента.

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