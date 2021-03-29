Суэцкий канал разблокирован

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given. Спасателям удалось отбуксировать судно, водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров. Об этом со ссылкой на компанию Inchcape Shipping сообщает Bloomberg в понедельник, 29 марта.
Контейнеровоз принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под флагом Панамы.
Напомним, Ever Given сел на мель 23 марта в самой узкой части Суэцкого канала и полностью заблокировал один из самых оживленных водных путей мира. Снять гигантский контейнеровоз удалось сегодня утром после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором застряло судно.
Ранее в Египте заявляли, что страна теряет около 14 миллионов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.
The Suez Canal Authority released footage on Sunday showing workers fighting to free the #EverGiven by removing part of the canal's bank.
“The coming 24 hours will be crucial,” said Peter Berdowski of Boskalis, which is part of the salvage effort https://t.co/keZiFiLQwU pic.twitter.com/11E82t2YeK
— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 28, 2021
Также было указано число простаивающих в Суэцком канале судов. Почти 370 судов ожидают, когда Ever Given будет снят с мели. Власти Египта рассматривают возможность предоставить их владельцам скидки.
Как сообщает Reuters, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в понедельник, 29 марта, заявил:
«Египтянам удалось разрешить кризис с севшим на мель судном. И, вернув дела в нормальное русло, египетскими руками, весь мир может быть уверен в том, что его товары проходят через эту навигационную артерию».
Глава Суэцкого канала Усама Рабиа пообещал, что навигация будет возобновлена полностью через три с половиной дня.
«Нам удалось справиться с кризисом и не прибегать к крайнему сценарию разгрузки судна. После того, как контейнеровоз будет полностью перемещен, навигационное движение будет восстановлено. Мы продолжим работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору», — отметил он, добавив, что на это понадобится порядка трех с половиной дней.
Сейчас в Суэцком канале простаивает 370 судов. Власти Египта рассматривают возможность предоставить их владельцам скидки.