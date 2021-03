Суэцкий канал разблокирован

В Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given. Спасателям удалось отбуксировать судно, водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров. Об этом со ссылкой на компанию Inchcape Shipping сообщает Bloomberg в понедельник, 29 марта.

Контейнеровоз принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под флагом Панамы.

Напомним, Ever Given сел на мель 23 марта в самой узкой части Суэцкого канала и полностью заблокировал один из самых оживленных водных путей мира. Снять гигантский контейнеровоз удалось сегодня утром после того, как земснарядами было удалено около 27 тысяч кубометров песка, в котором застряло судно.

Ранее в Египте заявляли, что страна теряет около 14 миллионов долларов в день из-за блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given.

The Suez Canal Authority released footage on Sunday showing workers fighting to free the #EverGiven by removing part of the canal's bank.

“The coming 24 hours will be crucial,” said Peter Berdowski of Boskalis, which is part of the salvage effort https://t.co/keZiFiLQwU pic.twitter.com/11E82t2YeK

