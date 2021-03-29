Список экстремистских Telegram-каналов пополнился. Что нужно знать, чтобы не нарушить законодательство

Республиканский список экстремистских материалов, опубликованный на сайте Мининформа, пополнился еще несколькими Telegram-каналами.

Суд Партизанского района Минска 23 марта принял решение о признании экстремистским Telegram-канала с названием «#МотолькоПомоги».

Решение не стало неожиданностью. О намерении признать канал экстремистским Следственный комитет заявил еще 10 марта.

Решение не стало неожиданностью. О намерении признать канал экстремистским Следственный комитет заявил еще 10 марта. Судом Железнодорожного района г. Витебска от 25 марта признаны экстремистскими Telegram-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска»

В Законе РБ «О противодействии экстремизму» говорится, что экстремизм — это деятельность, направленная в том числе на насильственное изменение конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь; захват или удержание государственной власти неконституционным путем; создание незаконного вооруженного формирования либо осуществление террористической деятельности; организацию и осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды.

После того как Telegram-канал признали экстремистским, отписываться от него или нет – это личное дело каждого. Подписка не равна хранению. Но ставить ссылки и делать репосты из этого Telegram-канала нельзя. Опубликование или размещение, в том числе способом перепоста, информации с экстремистского канала приравнивается к распространению, изготовлению, хранению, перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

За всё что связано с распространением экстремистских материалов, предусматривается административная ответственность согласно ч. 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь. Это значит, что вам может грозить штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. Также в части 2 статьи 19.11 упоминается административный арест.

Если вы индивидуальный предприниматель, то штраф составит от 50 до 100 базовых. На юридическое лицо накладывается штраф от 100 до 500 базовых.

Кроме того, во всех случаях, упомянутых во второй части данной статьи, говорится, что у нарушителя будут конфискованы предмет административного правонарушения, а также орудия и средства совершения указанного нарушения. Либо же могут обойтись и без конфискации таковых орудий и средств.

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