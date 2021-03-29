Сергей Жигунов женился в третий раз

В октябре прошлого года Сергей Жигунов объявил о своём разводе с Верой Новиковой, опубликовав фотографию свидетельства о расторжении брака в своём Инстаграме. Новость послужила поводом для пересудов о новом романе актёра с журналисткой Викторией Ворожбит, слухи о котором появились за несколько месяцев до развода.

Ни Сергей, ни Виктория эти слухи не комментировали и никаким образом не обнаруживали свои отношения до настоящего времени. А 27 марта 46-летняя Виктория и 58-летний Сергей рассказали своим подписчикам в Инстаграме о свадьбе.

Многие подписчики Сергея обратили внимание на внешнее сходство его новой супруги с Анастасией Заворотнюк, которая сыграла немаловажную роль в жизни артиста.

Именно из-за романа с Заворотнюк Жигунов развёлся с Верой Новиковой после 22 лет брака. Отношения Сергея с Анастасией продлились два года, пока актриса не встретила своего будущего мужа Петра Чернышева. Меньше чем через год после расставания с Заворотнюк Жигунов вновь воспылал любовью к Новиковой и они поженились во второй раз, чтобы прожить ещё 11 лет вместе.

Поделиться ссылкой: