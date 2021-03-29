Работников разрешат увольнять за призывы к политическим забастовкам

Заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов заявил, что сегодня такого типа акции, не связанные с трудовыми спорами, довольно распространены

Как сообщает ТАСС, изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за призывы к забастовкам, которые не связанны с трудовыми спорами, планируется принять в Беларуси в ближайшее время.

“Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются”, – отметил Александр Рахманов в интервью.

Рахманов констатировал, что на сегодняшний день довольно распространена “тематика так называемых незаконных забастовок”. “В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло”, – считает он.

“Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем – поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом”, – заявил заместитель госсекретаря.

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