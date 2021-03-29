«Публичные призывы к захвату власти». Матери-героине Ольге Золотарь предъявили обвинение

38-летней многодетной матери из Ждановичей Ольге Золотарь предъявили обвинение, согласно которому ей грозит до трех лет тюрьмы.

Эту информацию «Свободе» подтвердил адвокат Ольги Андрей Мочалов.

Жительницу Ждановичей Ольгу Золотарь арестовали 18 марта. Силовики остановили ее автомобиль, где, кроме Ольги, находилась ее несовершеннолетняя дочь. После этого, по словам соседей, домой к Ольге приехала группа силовиков из ГУБОПиКа. Они провели обыск и забрали Ольгу с собой. Сейчас она находится в СИЗО на Володарского.

В тот же день вечером задержали и мужа Ольги Сергея. Его осудили на 10 суток административного ареста, он освободился 28 марта.

Семья Ольги пока не комментирует ситуацию.

В пятницу 26 марта Ольге официально предъявили обвинение.

«Ольге предъявили обвинение по статье 361, части 1, — сказал адвокат Ольги Золотарь Андрей Мочалов. — Пока комментариев больше не будет, Ольга приняла такое решение».

Часть 1 статьи 361 звучит следующим образом — «Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, или измене государству, или осуществлению акта терроризма или диверсии, или совершение иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, либо распространение материалов, содержащих такие призывы».

Она предусматривает наказание в виде ареста либо лишения свободы сроком до трех лет.

Кто такая Ольга Золотарь

До 9 августа Ольга работала наблюдателем на избирательном участке в поселке.

Занимала активную гражданскую позицию с самого начала протестов. Ее трижды задерживали, провела на Окрестина 5 дней.

Работала в августе волонтеркой у Окрестина.

Ольга окончила БГУ (магистр социологии).

У них с мужем пятеро детей: четыре дочери и сын. Старшей дочери — 17 лет, младшему сыну — 4 года.

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