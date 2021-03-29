Програмист EPAM получил 15 суток за красный шарф к чёрной куртке

Программиста EPAM Егора Цыгвинцева задержали вместе с женой 25 марта за одежду «политических цветов», сообщает Dev.by, со ссылкой на телеграм-канал лишённого аккредитации правозащитного центра «Весна».

На Егоре была чёрно-белая куртка и красный шарф, на его жене — красная куртка и белый шарфик. Этого было достаточно, чтобы молодых людей остановили и забрали в бус.

Во Фрунзенском РУВД в рюкзаке Егора нашли 2 бутылки воды, печенье и блок сигарет — их посчитали «запасами». IT-разработчика попросили разблокировать телефон, он отказался, тогда молодого человека отвели в подвал. На суде Егор заявил, что «два сотрудника в гражданском нанесли ему ряд телесных повреждений», — и заставили разблокировать свой телефон.

Егор также сообщил во время судебного заседания, что хотел ознакомиться с протоколом, задавал много вопросов, но трое сотрудников РУВД желали ускорить процесс. Они стали вокруг программиста, и один из них на глазах жены Егора давил ему локтем на руку до тех пор, пока Цыгвинцев не подписал протокол. Согласно подписанному документу Егор «принял участие в несанкционированном массовом мероприятии на проспекте Пушкина».

Дела сотрудника EPAM не было в расписании суда 26 марта, несмотря на что заседание состоялось. Судья Марина Фёдорова осудила Цыгвинцева на 15 суток ареста.

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