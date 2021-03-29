Премьер-министр Словакии уходит в отставку из-за «Спутника V»

Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины «Спутник V». Сегодня премьер-министр Словакии Игорь Матович объявил, что покидает свой пост и обменяется должностями с министром финансов Эдуардом Хегером, сообщает словацкое издание Pravda.

По словам Матовича, он станет министром финансов, а Хегер — новым главой правительства. Оба представляют партию OĽaNO (Движение простых людей и независимых личностей).

Следующий премьер-министр Эдуард Хегер после встречи с президентом страны Зузаной Чапутовой сообщил, что правительство Матовича подает в отставку во вторник. «Президент мне в то же время поручает формирование нового правительства», — заявил нынешний министр финансов.

«Президент готов завтра принять отставку Игоря Матовича и поручить формирование нового правительства Эдуарду Хегер. Их следующие шаги будут строго следовать установленным конституционным принципам», — заявил пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец.

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