«Минский барометр»: Политическое взаимодействие Беларуси и Украины перерастает в противостояние

Из официального дискурса Киева практически полностью исчезла белорусская официальная власть как субъект международных отношений. Особенно после публичного признания Тихановской Крыма украинским.

Нарастала напряженность между странами и по вопросу торгово-экономического сотрудничества по чувствительным для России, ЕС, Украины и Беларуси позициям: прежде всего, в топливно-энергетическом комплексе, а также по вопросу транзита энергоносителей, отмечают эксперты Совета по международным отношениям «Минский диалог» в новом выпуске «Минского барометра».

Первые два месяца 2021 г. были для Украины временем ожидания вступления Джо Байдена в должность президента США и демонстрации первых контуров внешней политики новой американской администрации. Учитывая, что вопрос санкций для всего западного мира, к которому с геополитической точки зрения принадлежит и Украина, является основным на сегодня в отношении Республики Беларусь, а также имеет политические и экономические последствия, политика и экономика из двух разных сфер взаимоотношений Украины и Беларуси слились в единый, универсальный вопрос, по которому стороны будут строить собственные кардинально противоположные позиции.

«Вырисовывается новая форма отношений, основанная не на сотрудничестве, исходя из общих интересов, а на противостоянии исходя из ценностных установок, — пишут эксперты. — Эти процессы протекали на фоне обнародования компромата против Лукашенко и спецслужб Беларуси, так называемых «пленок Шеремета», а также вынесения официальными лицами украинской власти вопроса импорта и транзита энергоносителей из Беларуси в ранг проблемы национальной безопасности».

К списку негативной информации о Беларуси в рассматриваемый период, по мнению экспертов, можно добавить и трансляцию на одном из наиболее рейтинговых телеканалов «1+1 медиа» Игоря Коломойского документального фильма «Удар с фланга», в котором демонстрировались документы, якобы свидетельствующие о реализации белорусской властью планов по созданию на границе с Украиной совместных с Россией автоматизированных разведывательных постов, доступ к которым смогут иметь российские военные и спецслужбы, что, по мнению автора фильма, говорит о неминуемой угрозе нападения РФ на Украину с территории Беларуси.

Отдельного внимания, как отмечают авторы «Минского барометра», заслуживает тематика импорта и транзита энергоносителей из Беларуси и через белорусскую территорию из России. Так, представители различных ветвей власти называли проблемным или и вовсе недопустимым импорт электроэнергии, нефтепродуктов, бензина и газа из Республики Беларусь.

В частности, и.о. министра энергетики заявил в начале января о наличии проблем с импортом газа и электроэнергии из Беларуси и России, что представляет угрозу национальной безопасности Украины. Вскоре после этого Министерство энергетики Беларуси выпустило комментарий о недопустимости политизации вопроса торговли электроэнергией, что бьет по энергетической и экономической стабильности обеих стран.

19 февраля, в день оглашения новых санкций США против ряда официальных лиц Беларуси, в Украине на заседании Совета национальной безопасности и обороны было объявлено о намерении национализировать ряд частных предприятий, представляющих стратегическое значение для национальной безопасности Украины. Среди этих частных предприятий оказался и нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс», 51% акций которого принадлежит белорусскому бизнесмену, находящемуся в списке санкций США и ЕС, Николаю Воробью.

Кроме того, в тот же день депутаты Верховной рады Украины обсудили возможность запрета импорта электроэнергии из Беларуси в рамках подготовки законодательной базы к вступлению Украины в единую энергосистему ЕС.

Процесс поиска в Украине белорусских компаний, замеченных официальными лицами Украины в работе против национальной безопасности, включил и торговлю ДСП: Украина начала антидемпинговое расследование против импорта ДСП из Беларуси и России по заниженным ценам.

«Все вышеуказанные вопросы сильно политизируются», — подчеркивается в обзоре.

Завершился период мониторинга сообщениями об угрозе нападения России на Украину с территории Беларуси, которые были обнародованы в отчете эстонской службы внешней разведки. Эта информация широко освещалась в украинских СМИ.

«Показательным является и тот факт, что единственным известным контактом между белорусской и украинской властью является неофициальный визит депутата Верховной Рады Украины Евгения Шевченко (фракция «Слуга народа»), во время которого он посетил 6-е Всебелорусское народное собрание», — отмечают эксперты.

По их прогнозам, украинская внешняя политика будет идти в фарватере политики США и ЕС: это касается и санкций, и секторальных интересов Соединенных Штатов в регионе в виде недопущения усиления работы Беларуси и России в топливно-энергетическом комплексе с целью вытеснения с европейского рынка энергоресурсов Российской Федерации и всей сетки предприятий, связанных с Россией и критически важных для их транзита.

Активизируется санкционная политика США в регионе, в том числе, согласно заявлению госсекретаря Энтони Блинкена, направленная на противодействие коррупции. Санкции против Игоря Коломойского и Николая Воробья – яркий пример реализации такой политики. В связи с этим, неконфликтными между Украиной и Беларусью могут оставаться другие торгово-экономические сферы, не связанные со стратегическими интересами Соединенных Штатов.

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