Китайский инвестор купил две школы в Чашникском районе для производства продуктов питания

Инвестор из Китая на аукционах приобрел две школы в Чашникском районе, сообщили в комитете «Витебскоблимущество» в понедельник.

«29 марта комитетом «Витебскоблимущество» продано здание школы с сараем в Чашникском районе, аг. Почаевичи, ул. Школьная, 15. Здание школы пытались продать с 2017 года. Объявленный 29 марта аукцион стал уже 11-м по счету. В итоге школа с сараем 1965 года постройки, общей площадью 448 м кв, была продана за Br60 единственному покупателю», — говорится в сообщении.

«На здание школы с овощехранилищем, расположенное в этом же населенном пункте по ул. Школьная,2 нашлось два покупателя. В ходе торгов цена здания школы с овощехранилищем 1965 года постройки, площадью 920 м кв, увеличилась с 3 базовых величин до Br2783», — добавили в комитете.

Иностранный инвестор, который приобрел обе школы, планирует после реконструкции организовать производство продуктов питания, в том числе производство пельменей по китайской технологии. Также на части площадей планируют открыть столовую, общежитие и административную часть.

Все объекты, проданные комитетом на аукционах в текущем году, выставлялись на аукцион или со снижением цены на 80% (таких 10 объектов), или за базовую величину (7 объектов), отметили в комитете.

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