Киберзащита Беларуси – ниже среднего

Беларусь заняла 35 место в рейтинге киберзащиты из 75 рассматриваемых стран. Именно 75-е место в данном рейтинге считается лучшим и его занимает страна с наибольшими успехами в кибербезопасности.

Таджикистан занял в рейтинге 1-е место, как самая незащищенная страна. Лучшие показатели в киберзащите и 75-е место в рейтинге у Дании.

Беларусь в списке стран по уровню киберзащиты заняла 35-е место. Для сравнения: у России в рейтинге 12-я позиция, у Латвии — 50-я, у Польши — 59-я, а у Украины — 60-я.

Рейтинг составила Британская исследовательская компания Comparitech. Страны оценивались по 15 критериям, среди которых процент мобильных телефонов, зараженных вредоносным ПО, процент пользователей, атакованных мобильными банковскими троянами, доля атак криптомайнеров, процент спам-писем, процент компьютеров, зараженных хотя бы одной атакой вредоносного ПО и т.д.

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