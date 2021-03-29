«Яндекс Go» организовал в Минске пункты дезинфекции машин

В Минске появились пункты, где водители партнеров сервиса «Яндекс Go» могут бесплатно продезинфицировать автомобили. Это убивает большинство вирусов на поверхностях машины и не дает им распространиться.

Любой подключенный к платформе водитель вне зависимости от тарифа может бесплатно воспользоваться услугой столько раз, сколько необходимо. Для этого достаточно приехать в один из пунктов дезинфекции на машине, и сотрудник проверит ее наличие в базе, пишет Belmir.by.

Дезинфекция проводится специальными моющими средствами в два этапа и занимает примерно пять минут. Обрабатываются панели, руль, ручки двери и другие поверхности. Затраты полностью компенсирует сервис «Яндекс Go».

Обработать автомобили можно по любому из двух адресов:

ул. Панченко, 17а с 08:00 до 22:00 без обеда и выходных.

ул. Ольшевского, 20 с 07:00 до 22:00 без обеда и выходных.

Это не первая инициатива сервиса в Беларуси, направленная на помощь партнерам и их водителям в период пандемии. В начале года «Яндекс Go» запустило в Беларуси программу финансовой поддержки для перевозчиков-партнеров, чьи водители заболели коронавирусом или были отправлены на карантин из-за контактов с заболевшими.

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