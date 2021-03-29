Из СИЗО КГБ Виктор Бабарико призывает завершить создание партии «Вместе»

На официальном сайте партии размещен текст обращения экс-претендента в президенты к своим сторонникам.

Виктор Бабарико, обратившись из СИЗО КГБ к своим сторонникам, призывает их не останавливаться и завершить создание партии «Вместе». При этом он рассказал, что сам не являлся членом подобных политических объединений и раньше сомневался в их целесообразности.

«Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе», — говорится в заявлении.

Бабарико считает, что партия должна представлять интересы большинства белорусов, объединить под своим крылом многочисленных автономные инициативы, обеспечить работы групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Бабарико заявил, что верит в возможность осуществления планов и напомнил о том, как быстро была создана инициативная группа в 10 тысяч человек для его выдвижения кандидатом в президенты на прошлогодних выборах.

«Вы были теми, кто стал точками притяжения для многих сотен тысяч людей, вдохнувших полной грудью воздух свободы. Спасибо вам за это! Эта инициатива не пропала даром. Вы были первыми и не остановились, поведя за собой других», — заявил Бабарико.

«В августе прошлого года беларуский народ написал одну из самых славных страниц в борьбе за нашу нацию», а его реакция на действия властей — обман и насилие — привлекла внимание всего мира к проблемам Беларуси.

«Мы обязаны сделать партию „Вместе“. Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам. Да, это не просто. Ужасы, которые мы видим на улицах, сеют зерно сомнений и неизвестности. Однако нельзя забывать, что именно неоправданная жестокость со стороны власти свидетельствует о ее страхе и бессилии перед собственным народом».

Как сообщает TUT.BY, представители штаба Виктора Бабарико заявили, что будут пытаться официально зарегистрировать партию и сообщили, что в настоящий момент через официальный сайт создаваемой структуры ведут сбор заявок на членство в ней, для чего всем желающим необходимо будет заполнить анкету. По их словам, в конце весны у создаваемой партии должен состояться учредительный съезд.

Напомним, о создании партии «Вместе» еще в конце августа прошлого года в видеообращении заявили Виктор Бабарико и Мария Колесникова — по всей видимости, создание структуры планировалось еще до задержания экс-банкира. Эксперты по-разному оценивали перспективы новой политической структуры, в том числе ее официальной регистрации властями.

Светлана Тихановская тогда приветствовала создание партии, но подвергла критике некоторые ее планы — в частности, конституционную реформу. Также решение штаба Бабарико вскоре прокомментировал Павел Латушко, заявив о том, что «важно, чтобы в обществе появлялись партии, которые ставят цели прихода к власти».

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