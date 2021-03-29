Инженеры из США научили дрон подхватывать груз на лету (видео)

Группа инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) разработала дрон, способный подхватить груз на лету при помощи мягкого зажима.

Как пишет N+1, подобный подход к захвату грузов позволяет экономить заряд батарей дрона, которому не нужно зависать над грузом и аккуратно снижаться для захвата. Экспериментальный дрон выполнен по классической схеме квадрокоптера, но имеет мягкие посадочные опоры, которые одновременно выступают в качестве захвата. Всего у дрона есть четыре таких опоры, а каждая из них состоит из четырех сегментов, которые могут отклоняться относительно друг друга на 90 градусов (угол отклонения последнего сегмента составляет 30 градусов). Опоры выполнены из силиконового эластомера и приводятся в движение тросами, проходящими через каналы в сегментах. В основании каждой опоры есть мотор, который натягивает трос, позволяя опорам изгибаться примерно так же, как пальцы.

Алгоритм, разработанный для управления дроном, способен рассчитать траекторию подлета, позволяющую захватить груз, а также дает команду выполнить захват. Сначала беспилотник подлетает к предмету таким образом, что передние опоры оказались над грузом, а затем «пальцы» мягко сжимают предмет, и дрон летит дальше.

Небольшой ролик, демонстрирующий возможности экспериментального беспилотника, был опубликован на YouTube. Инженеры отмечают, что пока алгоритм не до конца учитывает влияние экранного эффекта, перекрытия потоков воздуха грузом и другие аэродинамические эффекты, влияющие на стабилизацию дрона. Кроме того, сейчас для отслеживания положения дрона во время полета используется внешняя инфракрасная система, а для использования дрона на практике ее потребуется заменить системой, встроенной в беспилотник.

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