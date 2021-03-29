Германия с 30 марта меняет правила въезда для белорусов

Федеральная полиция будет проверять наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус у всех пассажиров по прибытию.

Новые правила въезда белорусов в Германию начинают действовать 30 марта: теперь пассажирам нужно делать ПЦР или экспресс-тест на антиген только в аэропорту вылета, рассказали Sputnik в авиакомпании «Белавиа».

С этой даты все пассажиры, прибывающие в ФРГ самолетом, должны показать сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус перед посадкой на рейс.

«Ранее пассажиры могли пройти тестирование как в аэропорту перед отлетом, так и по прибытию. Теперь Германия возложила на авиакомпанию обязанности не принимать на борт пассажиров без соответствующих документов с отрицательным тестом на COVID-19», – пояснили в авиакомпании.

ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Также пассажиры должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19 при въезде в Германию – федеральная полиция проверит ее по прибытию. Предъявить сертификат с отрицательным результатом не нужно членам экипажа и детям до 6 лет.

С 15 июня 2020 года Беларусь является для Германии государством, «считающимся зоной риска». Сейчас самолеты из Минска летают в несколько городов ФРГ – Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Ганновер и Нюрнберг.

Ранее правила въезда в страну для белорусов поменяли Турция, Нидерланды, Польша и Украина, упростила – Черногория.

Поделиться ссылкой: