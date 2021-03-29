Геннадий Коршунов: «Точка невозврата в стране пройдена»

Экс-директор Института социологии НАН Беларуси, ныне сотрудник ЕГУ Геннадий Коршунов в интервью Thinktanks.by отмечает, что «Протест — это не только улица, формируется институциональное противостояние».

— Протест — это не только улица. Я бы предложил смотреть на это с точки зрения системы, социальной динамики общества в целом. В стране формируется институциональное противостояние. Фактически, сейчас мы проживаем ситуацию, когда действия власти привели и приводят к огромному кризису доверия к социальным институтам, которые властью контролируются.

Сейчас основная борьба власти идет как раз против вот этих зарождающихся параллельных и даже конкурентных официальным институтам структур. Мы видим сейчас эту борьбу против организаций журналистов, правозащитников, адвокатов и так далее, но и против ядер самоорганизации на уровне территориальных сообществ. То есть, помимо традиционного третьего сектора, структур гражданского общества, к которым мы привыкли, сейчас происходит огромная и стремительная эволюция новых форматов, ядер коммуникации, ядер солидарности, ядер взаимодействия и взаимопомощи.

Также происходит дальнейшая эволюция структур, которые можно назвать общестрановыми — BYPOL, BYSOL и т. д. Здесь наиболее ярко себя проявляет BYPOL, который из инициативы помощи превращается в нечто абсолютно новое. На уровне трендов это фактически создание параллельного цифрового государства, я бы назвал это так. И сегодня это один из главных вопросов текущего года — смогут ли соорганизоваться эти очень разные инициативы, которые при этом строятся на разных принципах, хотя связи, безусловно, есть.

Протестным настроениям не дает снижаться и экономика. Ее законы — жесткие и неволюнтаристские. Как видим, начинаются разовые пока забастовки, как в Витебске, мы видим появление предпосылок к нарастанию инфляции — и это не только включение печатного станка, долги предприятий. На носу посевная — сакральный момент для белорусской экономической модели. Мы видим, что российские кредиты, даже обещанные, тоже как-то не очень быстро к нам приходят. Мы видим определенное оживление со стороны США и западных стран, но не видим активной поддержки властей со стороны Китая. Здесь все очень тонко — балансирование на кончике иглы, где малейшее колебание может обрушить все. Что станет триггером — слив из Минздрава о реальном количестве жертв коронавируса, задержка выплат на БелАЗе или МТЗ или что-то другое будет соломинкой, упавшей на спину верблюда? Этого никто, думаю, не предскажет. Сейчас единственное, что можно анализировать, это ситуацию на уровне больших трендов.

На мой взгляд, ставка властей сейчас на жесткую вертикальную иерархическую структуру не сработает, успешное подражание Северной Корее крайне маловероятно у нас. Такие режимы из существующих выстраивались на базе традиционных обществ, фактически, в доиндустриальном обществе. Беларусь же находится в переходе к постиндустриальному цифровому обществу. Власть не учитывает кардинального изменения, которое пришло с цифровизацией. Цифровизация тотально изменила субъектность людей, человек сам принимает решения о своей жизни и отвечает за них.

Цифра разрушает вертикальные системы — посредники становятся не нужны, промежуточные структуры становятся избыточными. Почему можно говорить о горизонтальной революции в Беларуси? Это не только революция в сознании, которая взращивает субъектность, это революция, которая преображает все социальные практики за счет изменения правил социальных транзакций. Думаю, стратегически точка невозврата в стране пройдена, но сколько времени, ресурсов и человеческих жизней заберет переход к новой Беларуси — это самый главный вопрос.

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