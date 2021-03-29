Галустян назвал фейком анонс «Славянского базара»

Шоумен Михаил Галустян даже не думал ехать на «Славянский базар», а информацию, опубликованную в афише, назвал фейком.

Российский артист отреагировал на информацию эмоционально и ответ написал в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Михаил заверил поклонников, что даже не знал о том, что участвует, не собирался ехать на «Славянский базар», и попросил фанатов не беспокоиться по этому поводу.

Имя артиста появилось в анонсе «Славянского Базара» и до сих пор остается в списке участников концерта 18 июля на официальном сайте фестиваля.

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