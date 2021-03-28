Кого боятся “честные” пропагандисты?

Согласно новому проекту закона «О государственной защите», у журналистов госСМИ, сотрудников силового блока и «всех тех, кто представляет интересы страны и людей», могут появиться телохранители, а еще – возможность изменить внешность. Об этом в эфире госТВ заявил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов.

Планируется, что, по решению министра внутренних дел, в том числе и эти категории граждан будут иметь право на дополнительные меры защиты, которые «позволят сберечь их жизни, здоровье и имущество от любых преступных посягательств».

В законе предусмотрены различные меры такой защиты — «от физической защиты и вплоть даже до легендирования их данных» и, при необходимости, изменения внешности, заявил Рахманов.

Сегодня под действие закона о госзащите попадают судьи, должностные лица правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудники органов государственной охраны и их близкие.

Новость вызвала небывалый всплеск энтузиазма в Байнете. Граждане задаются вопросом, не помешает ли изменение внешности профессиональной карьере пропагандистов, а главное – сколько раз и в каких случаях можно будет делать “пластику”. Интересные мнения высказываются, в частности, на площадке talks.by.

“Как потом неравнодушные граждане будут узнавать своих любимых телеведущих?”

“А кто будет охранять телохранителей?”

“Изменить внешность можно без больших затрат: “…раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков…”

“Масяню последнюю смотрели?? Силовику дадут в охрану силовика, у которого тоже охранник силовик, у которого свой охранник-силовик и так далее… В Росии фантазии только в мультиках, а в Беларуси в реальности”.

“Это при поддержке населением в 80%. Страшно представить, что они делали бы, будь их поддержка равна 100%…”

“Што, теперь и сотрудники БТ будут ходить в балаклаве с измененными голосами?”

“Бесполезно, меняй внешность, не меняй – рот выдаст. Ну, если только пол сменят :)”

“Застабилы готовы фонд создать и скинуться? Или опять с трудового народа будут принудительно высчитывать?”

“А для чего ? Чтобы поклонники не досаждали, наверное…”

“Что, страшно стало? 10 наркоманов с проститутками всех силовиков и госсми запугали? Вас же все любят, уважают.”

“Да, победители, а ведут себя как побеждённые”.

“А если отважному журналисту тоже приставят телохранителя, ему тогда дадут ещё одну медаль? Или уже какой-нибудь Орден Мужества?”

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