Класковский: «Перед Лукашенко возникает дилемма»

— Минувший День Воли не стал стартом горячей политической весны. Власти нагнали в центр Минска тучу живой силы и техники, пригрозили всем, кто рыпнется, уголовкой — и массовые акции не состоялись, — пишет Александр Класковский. — Схлопотать два-три года тюрьмы за протестный выход на улицу — слишком дорогая цена, даже если тебе поперек горла нынешний режим.

И вот теперь, когда ясно, что ситуация удержана под контролем без особых эксцессов и что бурной горячей весны, скорее всего, не будет, вздохнет ли Лукашенко с облегчением?

Если разобраться, то особых поводов для успокоения у властей нет. Слабые места режима — экономика и грядущие электоральные кампании.

Стоит напомнить, что Лукашенко пообещал референдум по новой конституции не позднее начала 2022 года. Возможно, плебисцит совместят с местными выборами и проведут в декабре, до новогодних праздников. Это означает, что электоральная кампания развернется уже осенью.

И перед Лукашенко возникает дилемма. Если провести кампанию в зубодробительном стиле, то легитимность новой конституции окажется ничтожной, усугубится конфликт с Западом, вероятны более суровые санкции. Если ослабить гайки, дать народу хотя бы минимум предвыборных свобод, то систему может тряхнуть так, что она поползет по швам. Хороших решений для вождя политического режима нет.

В экономике хороших решений при том олдскульном командно-административном подходе, который исповедует Лукашенко, тоже быть не может.

Если сейчас напечатают пустых денег для спасения госсектора и затыкания бюджетных дыр (а такая гениальная мысль, кажется, крепчает), то весьма вероятен большой бадабум в духе 2011 года с его дикой девальвацией и гиперинфляцией. Да и в любом случае экономика без реформ будет стагнировать и деградировать.

Ну, и наконец, репрессивная жесть — тоже рискованный метод. Безмерно сжатая пружина когда-нибудь может выстрелить.

Да, протест пока кое-как затоптан. Но на те вопросы, которые общество ребром поставило в прошлом году, ответов у Лукашенко нет.

Режим никогда не выглядел столь исчерпавшим себя, как сейчас. Точно так же исчерпала себя в 1980-х советская система, и ее конец был лишь вопросом времени.

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