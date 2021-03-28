Чему кошки так и не захотели научиться. В отличие от собак

Если незнакомый человек сделает вам что-то плохое, ваша собака запомнит это и будет относиться к нему соответственно. Но ваша кошка реагирует на такое совсем иначе, подметили ученые. И вот почему, рассказывает bbc.com.

Собака любит хозяина и предана ему, а кошка ведет себя безразлично и отчужденно – этому стереотипу, пожалуй, столько же лет, сколько живут с человеком домашние животные. И тем не менее мы до сих пор это слышим – в основном, правда, от хозяев собак.

Кошатники, конечно, не согласятся: трудно поверить, что вы безразличны коту, когда он свернулся у вас на коленях и ласково мурлыкает. И в общем, исследования кошачьего поведения это подтверждают: кота и человека связывают эмоциональные узы.

Например, кошки испытывают тревогу, когда их разлучают с хозяином, отличают голос хозяина от голосов других людей и в опасных ситуациях ищут у своего человека поддержки и спасения.

Однако японские ученые своим последним исследованием несколько запутывают эту благостную картину. Любители кошек сейчас напряглись, но погодите – тут все не так однозначно.

Методы исследования

Японцы поставили кошек в те же условия, что и собак в предыдущих экспериментах, и обнаружили, что кот – в отличие от собаки – не сторонится незнакомого человека, отказавшего в помощи его хозяину.

Звучит мудрено? Вот как проводился эксперимент.

Кошка наблюдала, как ее хозяин пытался открыть коробку, чтобы достать что-то из нее. (Японские ученые, видимо, знают какой-то секрет, помогающий удержать кота от помощи хозяину, открывающему коробку. Каждый, у кого есть кошка или кот, знает: открывание коробок – их любимое занятие.)

По обе стороны от хозяина сидели два незнакомых кошке человека. Хозяин обращался к одному из них за помощью.

В одном случае первый незнакомец помогал открыть коробку. В другом – отказывался. Второй незнакомый человек при этом просто сидел, ничего не делая.

После этого нехитрого представления оба незнакомца предлагали кошке лакомство, а ученые наблюдали, к кому первому пойдет кошка.

Предпочтет ли она принять пищу из руки того, кто помог ее хозяину, и проигнорирует пассивного наблюдателя? Если бы так случилось, это означало бы, что кошка испытывает более теплые чувства к этому отзывчивому человеку.

Откажется ли она принять угощение от того, кто не помог? Это означало бы, что кошка не доверяет тому, кто плохо отнесся к ее хозяину.

С собаками в такой ситуации все было предельно ясно: те предпочитали не брать еду у незнакомца, отказавшего хозяину в помощи, у “плохого”.

А вот кошкам было, что называется, по барабану, у кого брать угощение. Они никак в этом смысле не выделяли человека, который помог их хозяину, и не избегали того, кто в помощи отказал.

Коты, очевидно, считают, что еда есть еда, и нечего тут усложнять.

Социальные сигналы

Какой же вывод мы можем из этого сделать?

Очень соблазнительно склониться к самому простому: мол, кошки эгоистичны и им плевать, как обходятся с их хозяевами.

Это вполне соответствует нашим предубеждениям, но на самом деле – типичный пример антропоморфизма, предвзятости, с которой мы интерпретируем поведение кошек.

Мы судим об их поведении, будто они – люди, только маленькие и пушистые, а не существа с собственной системой поведения и мышления.

Чтобы попробовать понять кота и его поступки, мы должны отбросить наш человекоцентричный взгляд на него. И думать о нем, как о коте. (Кто-то, возможно, добавит: “хочешь понять кота – думай, как кот”.)

Как только мы примем такой подход, нам станет ясно, что кошки в японском исследовании вели себя вовсе не эгоистично – они просто не в состоянии были понять смысл того, что происходило на их глазах между людьми.

До них не дошло, что кто-то из незнакомцев отказался помочь их хозяину – в системе их мира такого либо нет, либо это выражается совершенно иначе.

Да, кошки порой способны понимать некоторые социальные сигналы мира людей: они могут идти, куда им указывают, они чувствительны к человеческим эмоциям. Но они, видимо, менее настроены на волну людских социальных отношений, чем собаки.

Нюансы одомашнивания

Дело в том, что одомашнивание кошек произошло гораздо позже, чем собак, и изменило их гораздо меньше, чем собак.

К тому же собака – стайное животное, а предки котов – в основном одинокие охотники.

Одомашнивание, таким образом, усилило уже имеющиеся социальные качества собак, но не сделало того же с кошками, у которых таких качеств изначально почти не было.

Так что не будем спешить с выводами.

Коту отнюдь не все равно, как относятся к его хозяину. Просто он не всегда может понять, что произошло между людьми у него на глазах. (Кошатники прекрасно знают, что коты, например, очень нервничают, когда при них разговаривают на повышенных тонах, и начинают сами тревожно мяукать.)

Несмотря на всю популярность котов в современном мире (и интернете), нам по-прежнему довольно мало известно, что у них в голове.

Возможно, будущие исследования покажут, что кошки понимают нас, людей, еще меньше, чем мы понимаем их. А может быть, для них очень многое зависит от контекста.

Но что бы ни показали исследования, нам следует отказаться от привычки судить о кошках с точки зрения человеческих стандартов поведения. И попытаться взглянуть на мир и на себя кошачьими глазами.

По материалам The Conversation/BBC Future

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