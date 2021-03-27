В Минске задержана журналистка газеты «Белорусы и рынок» Любовь Бахуревич, сообщает БАЖ.

Предположительно, ее задержали в районе площади Бангалор. Она находится в Октябрьском РУВД Минска.

Сегодня в Минске также были задержаны редакторы портала TUT.by Анна Калтыгина и Галина Уласик и трое сотрудников «Нашай нівы» — главный редактор Егор Мартинович, фотограф Надя Бужан и журналист Катерина Карпицкая. Позже «Наша ніва» сообщила, что Карпицкую и Бужан отпустили.

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