Сын Владимира Макея раскритиковал заявление МИД, адресованное США

Виталий Макей раскритиковал адресованное США заявление МИД с предложением совместно управлять Аляской и помочь послу США проголосовать на выборах. Виталий — бывший сотрудник МИД и сын Владимира Макея, министра иностранных дел. Позднее Владимир Макей сделал публикацию об этом заявлении и написал, что «конституционное большинство — позитив»

«Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов — это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.

Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий» — написал Виталий в LinkedIn.

По словам бывшего сотрудника МИД, нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль, а только подчеркнет посредственность.

«Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры. Они нам всем ещё понадобятся», — пишет Виталий.

Владмир Макей тоже прокомментировал заявление МИД.

«Огромное количество комментариев по поводу вчерашнего заявления пресс-службы МИД, при этом конституционное большинство — позитив, говорит о правильности и актуальности вопроса, — написал он в своем Instagram. — Кстати, это заявление относится не только к заокеанским партнёрам, но и к тем, кто находится ближе… ЛЮБЛЮ БЕЛАРУСЬ!!!».

К публикации министр иностранных дел прикрепил фото собаки.

Ранее МИД Беларуси в ответ на поздравления посольства США с Днем Воли заявил, что готов дать американскому послу белорусское гражданство, чтобы она могла проголосовать на выборах, и поделить Аляску. В пресс-службе ведомства подтвердили, что это не шутка.

Виталий Макей уволился из внешнеполитического ведомства. Об этом стало известно 24 сентября 2020 года. В МИД Виталий Макей занимал пост заместителя начальника Управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в Главном управлении многосторонней дипломатии. До 2017 года Виталий Макей был советником по экономическим и экологическим вопросам в представительстве Беларуси при ООН и работал первым секретарем посольства Беларуси в Австрии.

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