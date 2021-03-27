Приказано сделать «самую лучшую вакцину». Чиновники взяли под козырек

Александр Лукашенко требует от Минздрава и Академии наук сделать самую лучшую вакцину в мире.

Об этом он заявил, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. По мнению Лукашенко, разработать самую лучшую вакцину — это дело чести для беларусских ученых. В этом им поможет опыт россиян, европейцев, индусов и китайцев. Его планируется скопировать и приумножить, встав на плечи первопроходцев средства профилактики ковида.

«Отечественная вакцина — дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую — потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

«Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная — 98-99% гарантии — это будет прорыв. К хорошему надо стремиться», — заявил Лукашенко. «Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину», — добавил Лукашенко, хотя раньше датой прорыва в мировой вирусологии назывался конец года.

В пятницу Минздрав заявил о начале промышленного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на мощностях «Белмедпрепаратов». Первая партия составит порядка 100 тыс. доз. Она будет проверена российским разработчиком. Позднее планируется выпуск полумиллиона доз в месяц.

Как почтительно скаламбурил президентский телеграм-канал, на доклад Дмитрий Пиневич принес Лукашенко «Спутник V» белорусского производства. “Первые образцы вакцины, которые нужно переносить в специальном чемодане для сохранения холодовой цепи, министр продемонстрирует Первому“.

Кстати, чтобы не накликать неуместное головокружения от успехов, не стоит забывать, что “производство” российской вакцины на “Белмедпрепаратах” – это пока просто розлив “Спутника V” по бутылочкам и обеспечение необходимых для хранения условий. Ну а до “лучшей вакцины в мире”, намекают эксперты, еще дальше, чем до “изобретения” приличного велосипеда на бесконечно модернизируемом “Мотовелозаводе”.

В частности, как пишет РИА Новости, 27 марта руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи Виктор Зуев с иронией прокомментировал поручение Александра Лукашенко создать “лучшую в мире” вакцину от коронавируса. “Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире!” — отметил ученый.

При этом он призвал не принимать слова белорусского лидера близко к сердцу.

“Лукашенко иногда хочет удивить публику и выражается, по-моему, не очень серьезно”, — добавил специалист.

Напомним, что, несмотря на все политические игры вокруг “Спутника V”, вакцина создавалась не один год, причем профессионалами своего дела. Центр имени Гамалеи еще с 1980-х специализировался изучении аденовирусов и создании векторных вакцин, имеет несколько международных патентов на эксклюзивные вакцины от лихорадки Эбола и MERS. В Беларуси просто нет вирусологических центров такого уровня.

Поэтому когда доктор наук со специализацией по экономике сельского хозяйства, председатель Президиума НАНБ академик Гусаков говорит, что в заявленные правителем сроки и менее чем за два миллиона долларов (а в реальности создание новой вакцины обычно обходится западным фармкомпаниям более чем в два МИЛЛИАРДА долларов) белорусы подарят миру лучшую на свете вакцину, нужно быть, скажем так, очень оптимистом, чтобы поверить в это.

Тем более что изготовление валидных для мирового сообщества вакцин требует наличия специализированных предприятий с полным циклом GMP (Good Manufacturing Practice, надлежащая производственная практика – международный стандарт, определяющий требования к производству лекарственных препаратов, БАДов, пищевых добавок и некоторых продуктов питания), чего в нашей стране, увы, пока просто нет. А без них, как вам скажет хоть мало-мальски образованный фармацевт, любое разработанное “на коленке” лекарство или вакцина будет просто непонятным зельем, увы… И не прокатит даже для внутреннего употребления – не то что для экспорта.

Но кто ж осмелиться сказать об этом нашему самому главному вирусологу?

Справка “Народной Воли”. В России уже зарегистрированы три принципиально разные вакцины от коронавируса. Первую из них — “Спутник V” — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека.

Вторую — “ЭпиВакКорона” — создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор” на базе пептидных антигенов.

Третьим препаратом для профилактики COVID-19 стал цельновирионный “КовиВак” от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Забавно, но разработчики поначалу хотели назвать ее “ЧуВАК”, но, увы, предпочли более консервативный вариант.

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