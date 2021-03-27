Красно-белые носки? Пройдемте в автозак! За что белорусов судили в День Воли

В МВД сообщили, что в День Воли, 25 марта, в Беларуси были задержаны 200 человек. В пятницу административные дела многих из них рассмотрели в суде. У лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» есть судебные решения по 138 из них. Большинство получили «сутки»: минимум — 12, максимум — 30. Благодаря волонтерам «Весны» мы можем рассказать несколько историй.

73-летний минчанин Николай Соломонов 25 марта планировал сходить на свидание с женщиной, с которой он познакомился накануне. Когда они встретились в районе площади Якуба Коласа и направились в кафе, на микроавтобусе подъехали силовики, которые стали задерживать молодежь, а заодно — и Николая с его подругой. Свидетель-милиционер на суде утверждал, что мужчина стоял в пикете и кричал «жыве Беларусь!». Пенсионер же объяснял в суде, что кричать не мог из-за проблем с голосом. Тем не менее судья Татьяна Шотик отправила его под арест на 13 суток.

25 марта планировал сходить на свидание с женщиной, с которой он познакомился накануне. Когда они встретились в районе площади Якуба Коласа и направились в кафе, на микроавтобусе подъехали силовики, которые стали задерживать молодежь, а заодно — и Николая с его подругой. Свидетель-милиционер на суде утверждал, что мужчина стоял в пикете и кричал «жыве Беларусь!». Пенсионер же объяснял в суде, что кричать не мог из-за проблем с голосом. Тем не менее отправила его под арест на 13 суток. Минчанина Александра Степаненко задержали на площади Победы, когда он сидел и пил кофе. В суде он несколько раз просил проявить гуманность и назначить штраф, поскольку ему будет тяжело перенести арест по состоянию здоровья: у него эпилепсия. Судья Сергей Кацер назначил ему 30 суток: Степаненко «попался» во второй раз.

задержали на площади Победы, когда он сидел и пил кофе. В суде он несколько раз просил проявить гуманность и назначить штраф, поскольку ему будет тяжело перенести арест по состоянию здоровья: у него эпилепсия. назначил ему 30 суток: Степаненко «попался» во второй раз. 30 суток судья Сергей Кацер назначил и 45-летнему художнику Сергею Белоокому : он ждал автобус-«сотку» после работы на остановке у Белгосцирка.

назначил и 45-летнему художнику : он ждал автобус-«сотку» после работы на остановке у Белгосцирка. Судья Максим Трусевич арестовал на 15 суток 25-летнего сотрудника Института языкознания НАН Беларуси Тимура Бойко . Его обвинили в пикете «путем размещения на рюкзаке значка с «Погоней». Значок, кстати, тоже арестовали.

арестовал на 15 суток 25-летнего сотрудника Института языкознания НАН Беларуси . Его обвинили в пикете «путем размещения на рюкзаке значка с «Погоней». Значок, кстати, тоже арестовали. Такой же срок, 15 суток, получил и 34-летний Виктор Кулаков . Согласно протоколу, на проспекте Пушкина он «устроил одиночное пикетирование поднятием руки с жестом «виктория» из двух пальцев. В суде он свою вину не признал, впрочем, это не убедило судью Юлию Близнюк .

. Согласно протоколу, на проспекте Пушкина он «устроил одиночное пикетирование поднятием руки с жестом «виктория» из двух пальцев. В суде он свою вину не признал, впрочем, это не убедило . 54-летняя Светлана Чернявская получила «сутки» за наклейку на чужом автомобиле. Как рассказала женщина на суде, ее и еще трех человек подвозил знакомый. У филармонии сотрудники ГАИ остановили машину и забрали людей в РУВД для установления личности. Там на нее составили протокол. По версии милиции, она пикетировала «путем размещения наклейки с гербом «Погоня» на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили». Женщина говорила, что не знала ни о какой наклейке. Это не убедило судью Светлану Черепович : итог — 12 суток.

получила «сутки» за наклейку на чужом автомобиле. Как рассказала женщина на суде, ее и еще трех человек подвозил знакомый. У филармонии сотрудники ГАИ остановили машину и забрали людей в РУВД для установления личности. Там на нее составили протокол. По версии милиции, она пикетировала «путем размещения наклейки с гербом «Погоня» на багажнике автомобиля, на котором ее подвозили». Женщина говорила, что не знала ни о какой наклейке. Это не убедило судью : итог — 12 суток. А 27-летняя Кристина Малашевич получила от судьи Александра Волка 15 суток за «пикетирование в БЧБ-носках». Именно это было указано в ее протоколе задержания у кинотеатра «Октябрь».

получила от судьи 15 суток за «пикетирование в БЧБ-носках». Именно это было указано в ее протоколе задержания у кинотеатра «Октябрь». Еще одного любителя БЧБ-носков, 21-летнего Дениса Сташевского , задержали возле БНТУ на проспекте Независимости. Помимо носков у него нашли «две наклейки протестного толка». В автозаке, куда он проследовал добровольно, парень отдал свою борсетку сотрудникам милиции, а при описи в РУВД в ней нашли бело-красно-белый флаг. Молодой человек на суде уверял, что флаг ему подбросили. Судья Татьяна Линник признала его виновным и в неповиновении, и в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Итог: 30 суток.

, задержали возле БНТУ на проспекте Независимости. Помимо носков у него нашли «две наклейки протестного толка». В автозаке, куда он проследовал добровольно, парень отдал свою борсетку сотрудникам милиции, а при описи в РУВД в ней нашли бело-красно-белый флаг. Молодой человек на суде уверял, что флаг ему подбросили. признала его виновным и в неповиновении, и в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Итог: 30 суток. 52-летнего Виктора Михайловского задержали на проспекте Независимости с велосипедом. По версии милиции, он пикетировал «путем размещения БЧБ-наклейки трехглавого дракона с надписью «Цмок-Змагарыч». Судья Светлана Черепович поинтересовалась, с какой целью мужчина катался по городу. И арестовала его на 12 суток.

задержали на проспекте Независимости с велосипедом. По версии милиции, он пикетировал «путем размещения БЧБ-наклейки трехглавого дракона с надписью «Цмок-Змагарыч». поинтересовалась, с какой целью мужчина катался по городу. И арестовала его на 12 суток. Еще один велосипедист, Сергей Баранчук, решил открыть 25 марта велосезон. Возле цирка он остановился на красный сигнал светофора и решил сфотографировать проспект Независимости. По его словам, ни автозаки, ни ОМОН его не интересовали, но вот милицию велосипедист-фотограф заинтересовал. Его привезли в милицию установить личность и составили протокол за неповиновение. Судья Михаил Макаревич признал его виновным и дал 14 суток.

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