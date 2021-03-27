«Я ваш в доску и борюсь с Западом». Лукашенко посылает отчаянные сигналы Кремлю

Удивительным образом власти «поймали» в одном лице воплощение всех стереотипов, которыми пропаганда наделяет «змагаров», пишет эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев.

– Удивительно-сказочный элемент истории о «покушении на акт терроризма» – это архетипический образ «змагара», который полгода рисует госпропаганда, – пишет Елисеев. – Многократно судимый, завсегдатай акций протестов, подписанный на все возможные «деструктивные Телеграм-каналы», готовый на совершение чудовищного преступления по чужой указке – то есть, совершенно аморальный, уголовный, недалекий и «острокопытный» человек.

Ко всему прочему, в сообщении для общественности указали, что он работал на частную компанию (читай: зажравшийся негосударственник). В общем, поймали воплощение абсолютного зла и всех тех стереотипов, которыми пропаганда наделяет «змагаров».

Ниточки от него очень быстро пририсовали сразу в двух направлениях.

Для внутренней аудитории акцент сделан на связях, ведущих к Тихановской – через упомянутые в официальном сообщении ByPol и Координационный Совет.

Для внешней аудитории (Кремля) на встрече с Мезенцевым АГЛ обрисовал версию, ведущую к западным спецслужбам, хотя они напрямую и не упоминались (мастерство риторических недоговорок):

«Качать они нас будут по-разному… Я заметил, Бортников [глава ФСБ России] немало людей сейчас задержал в России, которые готовили теракты в школах и прочее… Молодцы фээсбэшники в России в этом плане. Поэтому видите, они со всех сторон начали поддавливать. Ну а после этих диких заявлений президента США нам надеяться на то, что спокойно жить дадут…»

Эта антизападная интерпретация и клоунское заявление МИДа лежат в одной плоскости. Всё это отчаянные сигналы Кремлю: я ваш в доску и борюсь с США и Западом плечо к плечу с вами.

АГЛ на данном этапе необходима принципиальная поддержка Кремля в качестве источника финансов и страховки от мятежа местных нелояльных силовиков.

До тех пор, пока АГЛ не будет полностью уверен в подавлении протестов и последующем укрощении влияния силовиков, он будет играть в самого пророссийского и антизападного человека в мире.

А после псевдоконституционной рокировки АГЛ планирует начать обратный процесс: защита от Кремля с помощью ВНС и белорусского народа.

Гарантий воплощения такого плана нет из-за дефицита ресурсов, тупиковой проблемы с огромным антирейтингом АГЛ, а также по причине более серьезных кремлевских запросов, нежели оказание практической и символической поддержки в одну калитку.

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