«Евровидение-2021»: как фанера над Роттердамом

Беларусь не будет принимать участие в песенном конкурсе «Евровидение» в этом году, говорится на сайте организаторов конкурса. Новая песня группы «Галасы ЗМеста», которую предложил Минск, не соответствует формату мероприятия.

Европейский вещательный союз (EBU) напомнил, что Беларусь попросили исправить песню в соответствии с правилами конкурса. Минск предложил новую песню того же исполнителя, но после тщательного изучения организаторы «Евровидения» решили, что новая песня не подходит.

«Мы пришли к выводу, что новая заявка тоже нарушила правила конкурса, которые предусматривают, что конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию. Так как Белтелерадиокомпания не смогла предоставить отвечающую критериям заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе «Евровидение» в мае», – говорится в заявлении EBU.

Напомним, Белтелерадиокомпания предложила на конкурс песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста». Организаторы «Евровидения» посчитали, что песня не отвечает правилам конкурса, так как ставит под сомнение его неполитический характер. Беларуси было предложено или исправить текст песни, или представить новую.

По словам лидера группы Дмитрия Бутакова, новое произведение, которого пока еще нет в публичном доступе, – “про зайчика, лисичку, домашних курочек”. “Это песня-басня… Написана была специально, в ответ на ситуацию с предыдущей песней”, – отметил он в интервью РИА Новости. Похоже, Европейский вещательный союз не оценил юмора барановичских кэвээнщиков…

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