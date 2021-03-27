Дзень ВОЛI- ПЕСНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦI

Белорусские музыканты один за другим выпускают ролики ко Дню Воли
Еще со среды в Сети стали появляться песни и клипы белорусских артистов, написанные ко Дню Воли. К неофициальному празднику в этом году подготовились как никогда много звезд: Лявон Вольский, NaviBand, Маргарита Левчук и другие. AFISHA.TUT.BY собрала самые заметные работы.
NaviBand и VAL — «Вольныя сны»
В комментариях на YouTube коллаборацию называют удачной, а еще пишут: «Неожиданно! Две мои любимые группы», «Вот это «Галасы» с правильного «места» и «Лепшая песня 2021-га».
Маргарита Левчук и Андрей Паук — «Ты мой герой»
«Я ўпэўнена на сто, што мы пераможам зло», — поет оперная дива. Кстати, музыку к песне сочинили оба музыканта, а слова написал Андрей Паук, упомянув строчки белорусского поэта Янки Купалы.
Лявон Вольский — альбом «Трыбунал»
Дата выхода нового релиза Лявона — неслучайная. Артист уточняет:
— Сем гадоў таму, 25 сакавіка 2014 года, выйшаў мой першы сур’ёзны сольны альбом «Грамадазнаўства». Мы адмыслова прымеркавалі рэліз да Дня Волі. І ў гэтым, 2021-м, вырашылі таксама зрабіць падарунак беларускаму народу на свята.
Naka — «Страна N»
В своей новой работе музыканты рассказывают историю про потерянную веру в свободу, которая мучит сегодня многих из белорусов — и тех, кто покинул страну, и тех, кто остался. В клипе появляются БЧБ-атрибуты, кровь, крысы и символы объединенного штаба Светланы Тихановской: кулак, знак «виктори» и сердце. Музыку композиции написала сама Анастасия Шпаковская, режиссером стал Алексей Копачинский.
Tor Band — альбом Finita La Commedia
— Именно этому и посвящается наша новая песня Finita La Commedia и одноименный альбом, в который вошли лучшие песни за последний год. Год очень непростой, но очень важный. Мы верим, что все будет хорошо, ведь правда за нами.
Макс Лоренс — «Крок»
— Все, о чем я переживаю, о чем думаю, что чувствую, во что и в кого верю, я рассказал в этой песне, — уточнил музыкант.
Laudans — «Адзінства»
— Мы верым, што з’яднаўшыся можна перамагчы ўсё. А для таго, каб па-сапраўднаму з’яднацца, трэба перамагчы сябе. Спадзяемся, што гэта песня натхніць вас.
Змитер Войтюшкевич — «25 сакавіка»
У себя в социальных сетях Змитер Войтюшкевич разместил пост с роликом на песню «25 сакавіка», написанную на стихи Владимира Некляева. Правда, видео не новое, оно появилось ровно год назад. Но сегодня артист посчитал важным напомнить о нем своим подписчикам. Клип он сопроводил строчкой из песни: «Лёд зімовы ламае рака», а также поздравил белорусов с праздником.
В ролик на композицию «25 сакавіка» попали архивные кадры с празднования Дня Воли в предыдущие годы. А сам Вайтюшкевич появляется на экране в футболке с надписью «Хто не любіць волі, — не нашага роду…». Это строчка из стихотворения Янки Купалы «Ад рана да рана».
Андрей Хаданович и белорусы — «Чуеш, як пяе народ?»
Белорусы из разных стран — «Ваяцкі марш»
К слову, вчера в Сети появился ролик, в котором «Хор вольных Бараўлянам» вышел на прогулку «шчыльнымі радамі» и исполнил гимн БНР. Найти запись можно здесь.
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