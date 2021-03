Дзень ВОЛI- ПЕСНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЦI

Известный музыкант и переводчик Андрей Хаданович перевел на белорусский язык композицию из мюзикла «Отверженные» 2012 года — Do You Hear the People Sing? На белорусском она получила название «Чуеш, як пяе народ?». Песню исполнил хор белорусов. «Вольны край, жыві» — поют они.