Дмитрий Пиневич: «Ждем очередной волны»

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич оценил интенсивность третьей волны коронавируса в Беларуси. По его словам, она будет не выше осенней. Об этом он заявил по итогам доклада Александру Лукашенко.

Министр отметил, что до середины марта заболеваемость COVID-19 снижалась, но в последние дни появился небольшой рост, сообщает пресс-служба Минздрава. Пиневич связал это с началом сезонных заболеваний.

«При этом мы анализируем наши границы и видим, что достаточно высокий рост заболеваемости особенно у наших польских соседей. И, конечно, мы ждем очередной волны. Интенсивность этой волны, мы полагаем, однозначно будет не выше осенней», — сказал он.

Заболеваемость ОРВИ на этом фоне он оценил как не очень высокую.

Ранее в ходе доклада Лукашенко стало известно, что в Беларуси сейчас 240-280 пациентов нуждаются в ИВЛ.

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