У них все шито-крыто…

К каким только уловкам не прибегают представители лукашенковской вертикали и сам их предводитель, чтобы в очередной раз объегорить собственный «народец»! Что-то заимствуют у обанкротившихся коммунистов макарушек нагульновых. Чему-то научились у очковтирателей брежневского застоя. Бесчеловечную жестокость переняли у бандитов и воров лихих 1990-х. Но в чем перещеголяли всех своих учителей-предшественников, так это в политическом мошенничестве, которое впитало в себя всё самое омерзительное, что накопило человечество. И примеров такой мерзости можно приводить десятки и сотни тысяч.

Но, пожалуй, ярчайшим примером проявления всей мерзопакости существующей власти стали так называемые выборы Президента Республики Беларусь, которые прошли в 2020 году. Назвать ни дату проведения, ни тем более результаты прошедшей кампании не представляется возможным.

Во-первых, утром в назначенный день так называемых выборов я зашел в Терюхский сельский избирательный участок и узнал от председателя комиссии Т.Н.Романюк, что из 697 избирателей уже проголосовали досрочно 393 человека. Таким образом к 8.00 утра выборы фактически состоялись, потому что более половины зарегистрированных избирателей уже вбросили свои бюллетени в темную ночь. Замечу, ни члены избиркома, ни наблюдатели сторожить эти голоса не имели права.

Во-вторых, буквально через день у всех членов избирательной комиссии напрочь поотшибало память. Уже 11 августа, прошу прощения, та же председатель Т.Н.Романюк на мою просьбу ознакомиться с результатами прошедшей кампании заученно отчеканила: «Я уже не председатель комиссии, а библиотекарь. Протокол мы вывесили, но его кто-то сорвал! И я не обязана отчитываться». Странно как-то получается: ЦИК еще не подвел итоги, а комиссии уже нету. В течение недели автор созвонился и встретился с рядовыми уже тоже бывшими членами комиссии. Р.А.Бобиков, Н.М.Высоцкий, А.П.Казимирова, О.В.Короткевич, Г.Я.Мисякова – все в один голос твердили «не помню».

Безусловно, такое коллективное беспамятство привело меня в недоумение: как можно эпохальное событие и не запомнить, не пометить для себя итоги голосования на участке? Уверен, вдумчивый читатель давно догадался, для чего мне понадобилось мелкое деревенское недоразумение выносить на широкий простор информационного поля. Как капля воды отражает состояние моря, так небольшая деревня, которая по действующим социальным стандартам «не дотягивает» до права иметь деревенский клуб, отражает состояние всей страны. А избирательные комиссии-фантомы, которые прекращают свои полномочия после сдачи итоговых протоколов в вышестоящие комиссии, уж очень похожи на чертенка из популярной миниатюры М.М.Жванецкого: «…прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе».

Мне же остается только сожалеть о том, что райисполкомовские кукловоды в очередной раз обмишурили моих односельчан, поставивших подписи под протоколами, которые приходится прятать от людей. Знают, хитрецы, что у них-то все шито-крыто. Пока. Но они забывают, что все тайное когда-то становится явным.

Николай ВИТИКОВ, экс-депутат

Терюхского сельского Совета

депутатов Гомельского района

Публикация – из № 23 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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