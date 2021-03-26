Суэцкий коллапс и попытка российских транспортников воспользоваться ситуацией

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал ещё утром 23 марта, пока снять с мели не удалось. Его владелец рассчитывает управиться до ночи 27 марта, но другие участники “освободительной миссии” не столь оптимистичны. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в 6–10 миллиардов долларов в неделю. А российский транспортный сектор воспринял аварию как маркетинговую возможность для продвижения своих услуг.
Владелец перегородившего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given — японская Shoei Kisen Kaisha — сообщила, что намерена снять судно с мели 27 марта вечером. Пятничная попытка сделать это, сообщила управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), не увенчалась успехом. На данный момент нанятая для этих работ голландская Smit Salvage, которая, в частности, занималась подъемом подлодки «Курск», ведет дноуглубительные работы под носом судна. Они завершены на 87%, сообщил в пятницу Усама Рабиа, директор Suez Canal Authority.
В случае, если 27 марта не удастся снять судно с мели, 28 марта должны подойти еще два буксира, которые присоединятся к операции. Попытки снять судно предпринимаются во время прилива. Как сообщает The Loadstar, ближайшие высокие приливы ожидаются вечером в воскресенье и понедельник.
400-метровый контейнеровоз Ever Given, находящийся в тайм-чартере у Evergreen, сел на мель посреди Суэцкого канала утром 23 марта и заблокировал движение на артерии, через которую проходит 12% мировой торговли. Прохода ждут более 200 судов, их число растет. Некоторые из судов уже меняют курс на более долгий и дорогой маршрут в обход мыса Доброй Надежды. Lloyd’s List оценивает стоимость грузов, проходящих через канал ежесуточно, в 9,6 миллиардов долларов. По оценке Allianz, ситуация с Ever Given обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.
По данным Argus, прохода ждут около десятка груженых газовозов, шесть из которых перевозят катарский сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, и, если канал не освободят еще неделю, эти поставки не придут по назначению до конца апреля, а также из-за задержки возврата порожних судов сдвинуты и более поздние отгрузки катарского СПГ в Европу и Азию. Аналитики Rystad видят в сложившейся ситуации перспективы для поставок газа из России, Норвегии и США.
В пятницу в пробке со стороны Порт-Саида стояли 23 контейнеровоза, 11 в Большом Горьком озере и 21 с юга, сообщает S&P Platts, отмечая, что гигантский контейнеровоз HMM Rotterdam уже, по всей видимости, взял курс на мыс Доброй Надежды. Свернул и Ever Greet, другой крупный контейнеровоз Evergreen.
Также в пробке стоит примерно 50 нефтяных и нефтепродуктовых танкеров. И снова же, как сообщает S&P Platts, на фоне сбоя в работе Суэцкого канала на 4% подорожала нефть.
По этому, как отмечает Argus, временное прекращение прохода судов по Суэцкому каналу в наибольшей степени затронет поставщиков иракской нефти в Европу: «по этому маршруту из Басры отгружается 91% иракского сырья, предназначенного для европейских НПЗ».
В то же время у участников рынка в Европе перебои в поставках беспокойства не вызывают в силу избытка предложения на европейском рынке сырья и нефтепродуктов, сложившегося в том числе в результате пандемии COVID-19. «Временное прекращение поставок морских партий сырья и нефтепродуктов из стран восточнее Суэцкого канала создает предпосылки для высвобождения емкостей европейских хранилищ»,— пишет Argus.
Российский транспортный сектор воспринял аварию как маркетинговую возможность
- «Росатом» (управляет Севморпутем, СМП) считает, что инцидент привлечет внимание к этому маршруту. Об этом заявил гендиректор “Русатом Карго” Александр Неклюдов: «Считаем, что ситуация в Суэцком канале серьезно поменяет мировую логистику и отношение перевозчиков и грузовладельцев к потенциальным возможностям СМП как альтернативе Суэцкому каналу».
- ОАО РЖД сообщило, что транзит по маршруту Китай—Европа—Китай по сети ОАО РЖД с начала марта вырос в 1,7 раза по сравнению с мартом 2020 года.
- В FESCO отмечают, что инцидент привлек внимание к трансъевразийским железнодорожным перевозкам. «Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России»,— сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.