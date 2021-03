Суэцкий коллапс и попытка российских транспортников воспользоваться ситуацией

Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал ещё утром 23 марта, пока снять с мели не удалось. Его владелец рассчитывает управиться до ночи 27 марта, но другие участники “освободительной миссии” не столь оптимистичны. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в 6–10 миллиардов долларов в неделю. А российский транспортный сектор воспринял аварию как маркетинговую возможность для продвижения своих услуг.

Владелец перегородившего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given — японская Shoei Kisen Kaisha — сообщила, что намерена снять судно с мели 27 марта вечером. Пятничная попытка сделать это, сообщила управляющая судном компания Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), не увенчалась успехом. На данный момент нанятая для этих работ голландская Smit Salvage, которая, в частности, занималась подъемом подлодки «Курск», ведет дноуглубительные работы под носом судна. Они завершены на 87%, сообщил в пятницу Усама Рабиа, директор Suez Canal Authority.

В случае, если 27 марта не удастся снять судно с мели, 28 марта должны подойти еще два буксира, которые присоединятся к операции. Попытки снять судно предпринимаются во время прилива. Как сообщает The Loadstar, ближайшие высокие приливы ожидаются вечером в воскресенье и понедельник.

400-метровый контейнеровоз Ever Given, находящийся в тайм-чартере у Evergreen, сел на мель посреди Суэцкого канала утром 23 марта и заблокировал движение на артерии, через которую проходит 12% мировой торговли. Прохода ждут более 200 судов, их число растет. Некоторые из судов уже меняют курс на более долгий и дорогой маршрут в обход мыса Доброй Надежды. Lloyd’s List оценивает стоимость грузов, проходящих через канал ежесуточно, в 9,6 миллиардов долларов. По оценке Allianz, ситуация с Ever Given обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.

По данным Argus, прохода ждут около десятка груженых газовозов, шесть из которых перевозят катарский сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, и, если канал не освободят еще неделю, эти поставки не придут по назначению до конца апреля, а также из-за задержки возврата порожних судов сдвинуты и более поздние отгрузки катарского СПГ в Европу и Азию. Аналитики Rystad видят в сложившейся ситуации перспективы для поставок газа из России, Норвегии и США.

В пятницу в пробке со стороны Порт-Саида стояли 23 контейнеровоза, 11 в Большом Горьком озере и 21 с юга, сообщает S&P Platts, отмечая, что гигантский контейнеровоз HMM Rotterdam уже, по всей видимости, взял курс на мыс Доброй Надежды. Свернул и Ever Greet, другой крупный контейнеровоз Evergreen.

Также в пробке стоит примерно 50 нефтяных и нефтепродуктовых танкеров. И снова же, как сообщает S&P Platts, на фоне сбоя в работе Суэцкого канала на 4% подорожала нефть.

По этому, как отмечает Argus, временное прекращение прохода судов по Суэцкому каналу в наибольшей степени затронет поставщиков иракской нефти в Европу: «по этому маршруту из Басры отгружается 91% иракского сырья, предназначенного для европейских НПЗ».

В то же время у участников рынка в Европе перебои в поставках беспокойства не вызывают в силу избытка предложения на европейском рынке сырья и нефтепродуктов, сложившегося в том числе в результате пандемии COVID-19. «Временное прекращение поставок морских партий сырья и нефтепродуктов из стран восточнее Суэцкого канала создает предпосылки для высвобождения емкостей европейских хранилищ»,— пишет Argus.

Российский транспортный сектор воспринял аварию как маркетинговую возможность

«Росатом» (управляет Севморпутем, СМП) считает, что инцидент привлечет внимание к этому маршруту. Об этом заявил гендиректор “Русатом Карго” Александр Неклюдов: «Считаем, что ситуация в Суэцком канале серьезно поменяет мировую логистику и отношение перевозчиков и грузовладельцев к потенциальным возможностям СМП как альтернативе Суэцкому каналу».

ОАО РЖД сообщило, что транзит по маршруту Китай—Европа—Китай по сети ОАО РЖД с начала марта вырос в 1,7 раза по сравнению с мартом 2020 года.

В FESCO отмечают, что инцидент привлек внимание к трансъевразийским железнодорожным перевозкам. «Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии транзитом в Европу через территорию России»,— сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

