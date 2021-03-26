Серьезная авария у метро «Малиновка». Есть пострадавшие

О ДТП, случившемся сегодня днем на пр. Дзержинского у станции метро «Малиновка», сообщили читатели Onliner. В результате аварии один из автомобилей вылетел за пределы проезжей части и врезался в конструкцию остановки. На место прибыло три машины скорой помощи.

На месте аварии один универсал стоял против направления движения, второй автомобиль оказался на тротуаре и врезался в остановку. Очевидцы предполагают, столкновение, приведшее к таким последствиям, произошло из-за конфликта левого поворота.

Судя по фото и видео с места происшествия, не обошлось без пострадавших: медики грузили кого-то на носилки. Еще одной женщине помогли дойти до кареты скорой, пишут очевидцы.

На пр. Дзержинского на выезд из центра города в сторону МКАД тут же стала собираться пробка.

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