Самая большая в мире картина продана за 62 миллиона долларов

Вырученные деньги отданы на реализацию программ для детей.

Cамая большая в мире картина на холсте была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов, что сделало ее одним из самых дорогих произведений искусства, когда-либо ушедших с молотка.

Живописный холст «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри был создан в бальном зале отеля Atlantis The Palm в Дубае. Его размер примерно равен площади четырех баскетбольных площадок (по регламенту НБА).

На написание картины ушло семь месяцев. Она выполнена абстрактными мазками и капельной росписью в стиле, который Джафри называет «магическим реализмом». Работа была создана, чтобы собрать деньги для детей, пострадавших от пандемии COVID-19.

Изначально Джафри намеревался продавать панели по отдельности в надежде заработать в общей сложности 30 миллионов долларов, но дубайский бизнесмен Андре Абдун предложил вдвое больше, чтобы купить их все.

«Путешествие человечества» было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире художественное полотно, а Саша Джафри вошел в число самых дорогих ныне живущих художников в мире.

Выручка от продажи картины будет передана в фонды ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, The Global Gift Foundation и Dubai Cares для программ, связанных с образованием детей, здравоохранением и цифровой связью.

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