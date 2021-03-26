Пять способов снизить высокое давление без лекарств

Помимо лекарств снизить высокое давление могут помочь естественные способы, их называют специалисты из США, пишет healthinfo.ua.

Высокое кровяное давление увеличивает риск серьезных сердечно-сосудистых и несердечно-сосудистых событий, включая инсульт, сердечный приступ, почечную недостаточность, летальный исход. Особое коварство гипертонии в том, что она часто протекает бессимптомно. Единственный эффективный способ определить ее наличие у человека – регулярное измерение АД независимо от самочувствия.

Если верхний показатель регулярно превышает цифру 140, а нижний – 90, это указывает на гипертонию. Цифры, превышающие 180/120, являются сигналом тяжелой гипертонии.

Когда верхний показатель (систолическое давление) находится между 121 и 139, а нижний (диастолическое) – между 81 и 89, это означает предгипертонию – состояние, которое может оказаться предвестником гипертони при сохранении нездоровых привычек в образе жизни.

Пояснениями по поводу высокого давления поделились специалисты из США, доктор медицины, кардиолог Лорен Манш Дал Фарра и доктор медицины, сертифицированный кардиолог Самир К. Мехта.

«Если вас беспокоит уровень артериального давления, поговорите с врачом о том, какие изменения в образе жизни вам необходимы. Хотя существуют лекарства, помогающие снижать высокое давление, также имеются естественные способы его коррекции», – заявили кардиологи.

Специалисты называют пять таких способов снизить высокое давление без лекарств.

Регулярная аэробная физическая активность. Для снижения высокого АД особенно эффективны быстрая ходьба, езда на велосипеде или плавание – об этом говорят результаты исследований с добровольцами-гипертониками.

По мнению экспертов, следует стремиться выполнять аэробные упражнения не менее 30 минут в день три раза в неделю.

Уменьшение стресса. Хронический стресс средней степени тяжести способствует повышению артериального давления, учащенному сердцебиению и мышечному напряжению. По словам доктора Дал Фарра, людям, которые испытывают стресс, могут быть полезны такие методы релаксации, как медитация и растяжка.

Избавление от лишнего веса. Медики констатируют: артериальное давление повышается вместе с индексом массы тела, поэтому для людей с избыточным весом или ожирением потеря лишних килограммов является одним из самых действенных способов снизить его без применения лекарств.

Употреблять меньше соли и больше калия. Американская кардиологическая ассоциация предлагает с целью предотвращения гипертонии ограничивать потребление натрия до менее чем 1500 мг в день, чтобы предотвратить гипертонию. В то же время, говорят кардиологи, поддержание правильного соотношения минералов (меньше соли, больше калия) важнее, чем просто снижение количества соли. Они рекомендуют употреблять естественно богатые калием продукты – брокколи, шпинат, свеклу, помидоры, морковь, картофель, кабачки, чечевицу и фасоль, бананы, апельсины, абрикосы, грейпфруты, чернослив, изюм, финики.

Ограничение потребляемого алкоголя. Исследования не подтвердили прямого влияния алкоголя на артериальное давление. Однако спиртные напитки содержат большое количество калорий и могут способствовать увеличению веса, что неблагоприятно отражается на здоровье сердца.

Учитывая, что снижение веса является одним из лучших способов снизить высокое давление без лекарств, специалисты советуют максимально ограничивать употребление алкоголя тем, кто пытается худеть.

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