Охота поохотиться? Больше одного ружья в руки не выдают

Если Вы охотник без ружья и привыкли брали оружие напрокат у владельца охотничьими угодьями, то знайте – правила поменялись. В силу вступила новая инструкция о порядке получения во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему.

Теперь, постановление Министерства лесного хозяйства и Министерства внутренних дел №26/251 утвердило новый порядок получения охотничьего оружия. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно новой инструкции, белорусским охотникам получить охотничье оружие можно только если:

получение охотником охотничьего оружия и боеприпасов к нему осуществляется после выдачи разрешения на ношение охотничьего оружия, полученного гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами и лицами без гражданства во временное пользование на время охоты у охотпользователя, учинения записи в корешке разрешения и журнале выдачи охотничьего оружия и боеприпасов к нему; по окончании охоты полученные во временное пользование охотничье оружие и боеприпасы к нему (если остались неиспользованные) сдаются на хранение должностному лицу охотпользователя; количество единовременно выдаваемого во временное пользование охотничьего оружия одному охотнику не должно превышать одной единицы; перед передачей во временное пользование охотничьего оружия и боеприпасов к нему охотпользователем охотнику доводятся правила безопасного обращения с оружием, безопасности охоты, об ознакомлении с которыми он расписывается в корешке разрешения.

Также, в соответствии с новыми нормами, количество единовременно выдаваемого во временное пользование охотничьего оружия одному охотнику не должно превышать одной единицы.

Изменения в Закон Республики Беларусь Об оружии не вносились. В частности, в статью 14, определяющую “Право на приобретение гражданского оружия и боеприпасов гражданами, постоянно проживающими в Республике Беларусь”.

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