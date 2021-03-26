Николай Козлов перенес гипертонический криз

А судья Дмитрий Карсюк отправил его на 15 суток за решетку – якобы за неповиновение сотрудникам милиции

Как сообщалось, суд над председателем Объединенной гражданской партии начался 23 марта во второй половине дня. Козлова задержали накануне и доставили в изолятор, в суде он присутствовал онлайн – был на связи по скайпу.

Николай Козлов просил, чтобы разбирательство отложили и оказали ему медицинскую помощь. В последние дни он чувствовал себя плохо, а после того, как провел ночь в одноместной камере, где вместе с ним были еще восемь человек, у него повысилось давление. По словам Козлова, атмосфера в камере была невыносимой: на пол плеснули концентрированный раствор хлорки. В итоге вечером 23 марта его все-таки доставили в госпиталь МВД, а через сутки вернули на Окрестина.

На суде Козлова защищал дежурный адвокат Григорий Лепшей. Адвокат, с которым у политика был заключен договор, была в командировке – она участвовала в другом судебном процессе. О том, что в этот день будет разбирательство по делу Козлова, ее накануне не предупредили. На суде присутствовала представитель ОГП Антонина Ковалева. Она рассказала «Народной Воле», что Николая Козлова задержали для установления личности. Политик говорит, что это случилось на бульваре Шевченко в Минске, а милиционеры – что всё произошло на улице Осипенко.

Козлов утверждает, что его задерживал ОМОН и он никакого сопротивления не оказывал, наоборот, по дороге в РУВД вежливо беседовал с милиционерами, которые, кстати, снимали всё это на регистратор.

Человек, задерживавший Козлова, утверждает, что на камеру никто ничего не снимал, а когда Козлова привезли в РУВД, он не хотел туда идти: упирался ногами, оказывал сопротивление и хватался за форменное обмундирование. Козлов говорит, что прекрасно знает работу органов милиции, потому что у него самого 18-летний стаж в органах, и что он как раз все требования выполнял. Поэтому заявил ходатайство, чтобы суд запросил данные с видеокамер. Однако правоохранитель, выступавший в суде, заявил, что как раз в том месте, где Козлов оказывал неповиновение законным требованиям милиции, камер-то и не было! И что он немного перепутал: всё происходило не прямо у входа в здание РУВД, а на автостоянке за территорией отдела милиции, и именно там видеокамер нет.

Кстати, милиционер в суде выступал под псевдонимом – Александрович Александр Александрович.

В госпитале МВД Козлов провел всего сутки. Врачи рекомендовали ему наблюдаться у терапевта и каждый день делать кардиограмму. По словам Козлова, у него случился гипертонический криз, давление было за 200, аритмия. Козлов, сославшись на мнение врачей, сказал, что у него было практически предынфарктное состояние.

«У него сердечно-сосудистая недостаточность, гипертонический криз, – рассказал «Народной Воле» адвокат. – Он зачитал справку, которую ему выдали в госпитале МВД, после чего судья задал ему вопрос: «Вы ставили вопрос об инвалидности?» Николай Козлов ответил, что никогда раньше об этом не задумывался, но сейчас, конечно, подумает».

Козлов просил, чтобы к делу приобщили видеозаписи у входа в РУВД и справку из госпиталя МВД, чтобы затребовали историю его болезни, а также опросили тех, кто ехал вместе с ним в машине до РУВД. Ни одно из ходатайств, которые заявляли политик и его адвокат на данном судебном процессе, не было удовлетворено судом.

Когда судья озвучил решение о 15 сутках, Николай Козлов заявил, что это незаконное, необоснованное и политически мотивированное решение.

Публикация – из № 23 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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