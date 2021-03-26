«Мы должны создать такой национальный спектакль, которым будет гордиться Беларусь»

Большой театр приступил к постановке оперы Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха».

Целый год в Большом театре не было пресс-конференций. И вот наконец, пока третья волна ковида не накрыла нас с головой и не сковала страхом наши передвижения по театрам столицы, Большой собрал журналистский народ на встречу со руководством, режиссерами и артистами. У труппы накопилось столько новостей, столько планов! А у белорусской публики, по всем приметам, – нерастраченное из-за немыслимых препятствий, выпавших на нашу долю за последний год, и острое желание изысканного культурного досуга.

Это, кстати, подтвердил цифрами генеральный директор Александр Евгеньевич Петрович. До ковида зал Большого театра продавался на 97 процентов. К декабрю 2020 года эта цифра упала до 20–30 процентов. Сейчас опять наблюдается рост зрительской активности: балетные спектакли продаются почти стопроцентно, опера – меньше, так как жанр не массовый, трудный, но продажи все равно поднялись. А на некоторые спектакли – особенно заметно. Например, на гениальную оперу Ш.Гуно «Фауст» в роскошной постановке молодого белорусского режиссера Анны Моторной (чему я была сама свидетелем несколько дней назад, причем в зале заметно преобладал молодой народ).

В прошлом году пандемия заставила труппу два раза уходить на краткосрочный карантин. Тем не менее за этот «проклятый» период театр все-таки смог поставить шесть новых спектаклей: уже упомянутая мной опера «Фауст», а также «Виллисы. Фатум». Для детей – «Кошкин дом» и «Пиноккио». Были и премьеры балетов – «Пер Гюнт» и «Щелкунчик». Но с гораздо большим удовольствием, как мне показалось, художественный руководитель театра Валентин Николаевич Елизарьев рассказал о будущем, о планах Большого театра. Прежде всего о том, что конец сезона ознаменуется постановкой национальной оперы Владимира Солтана «Дикая охота короля Стаха». Ее создание доверили дирижеру Андрею Иванову и режиссеру Анне Моторной – на нее вообще, как я понимаю, возлагаются сейчас большие надежды. Анна блестяще справилась с «Фаустом» – и это подтверждают профессионалы, поэтому «Дикая охота», посчитало руководство, ей тоже по плечу. Сама Анна при всей романтичности творческой натуры, человек явно с твердым, волевым характером. Она не тушуясь сказала:

– Мы должны создать такой национальный спектакль, которым будет гордиться Беларусь (от этих ее слов лично у меня защипало глаза. – Авт.). Композитор оперы, либреттист, а тем более автор первоисточника – большой белорусский писатель Владимир Короткевич – заслуживают нашего безусловного внимания. «Дикая охота» – родной нам материал! Я пока не могу вам сказать, какой будет новая постановка, единственное – сейчас мы все, от декоратора, художника, режиссера до дирижера и знаменитых солистов, вслушиваемся, вдумываемся, вгрызаемся в материал оперы. И я очень надеюсь, что у нас всё получится.

Нельзя не напомнить, что первый раз опера Владимира Солтана была поставлена в Большом театре в 1989 году на волне белорусского возрождения. В середине 1990-х спектакль даже был показан под открытым небом в декорациях Троицкого предместья столицы, и этот факт, конечно, успел обрасти мифами и легендами. «Дикая охота» шла с бесконечными аншлагами, долго жила в репертуаре театра, а творческая группа постановщиков была отмечена Государственной премией БССР.

Премьера новой постановки намечена на 11 и 12 июля.

В следующем сезоне планируются также премьеры великолепной оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса и балета «Идиот» по мотивам романа Ф.Достоевского на музыку П.Чайковского. Дирижером оперы будет человек с безупречным музыкальным вкусом Дмитрий Матвиенко, а режиссером назначена выдающаяся солистка Оксана Волкова, которая твердо торит новую для себя стезю постановщика спектаклей. В прошлом году в Белорусской академии музыки она получила второе высшее образование – режиссера. Ее дипломный спектакль «Виллисы. Фатум» – стильный, изысканный – по-моему, украсил афишу Большого театра.

Новый балет «Идиот» поставит хореограф Ольга Костель. От нее, талантливого создателя балета «Анна Каренина», мы тоже ждем шедевра.

Также Валентин Елизарьев рассказал, какие гастроли могут случиться (тьфу-тьфу, постучим по дереву) у труппы в этом году: Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия… Театр ждут в Европе с балетной классикой, в том числе с «Лебединым озером», новую постановку которого (на основе хореографии выдающихся мастеров XIX–XX веков Льва Иванова, Мариуса Петипа, Александра Горского, Асафа Мессерера) готовит сейчас сам прославленный хореограф – народный артист В.Н.Елизарьев. Премьеру мы увидим 15 мая.

А до этого дня (конкретнее – 25 апреля) в Большом театре состоится концерт, посвященный 35-летию со дня Чернобыльской трагедии. Будет исполнено гениальное произведение Дж.Верди «Реквием». Солистами выступят лучшие белорусские певцы, известные далеко за пределами нашей республики, – Надежда Кучер, Павел Петров, Александр Рославец. Можно сказать, что только благодаря ковиду (да, такой страшный парадокс) они находятся сейчас в Минске. Правда, наш уникальный бас Александр Рославец всё же должен приехать из Германии. А из Санкт-Петербурга приглашена солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук, блистательное меццо-сопрано, певица из высшей оперной лиги. Не услышать этот ансамбль было бы страшной ошибкой. Так что берегите свое здоровье и приходите в Большой театр.

Публикация – из № 23 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

Поделиться ссылкой: