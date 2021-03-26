МВД обвиняет BYPOL в подготовке террактов в Минске и Печах

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один – в Минске.

По информации ГУБОПиК МВД, задержанный снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании и был задержан в момент совершения преступления.

По сообщению пресс-службы МВД, задержаный изготовил два самодельных взрывных устройства. И собирал он их, судя по информации МВД, в разных местах: в Пинском районе и под Минском. Одно устройство он заложил в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район, где его задержали.

Следователями КГБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на акт терроризма. Проводятся совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В сообщение пресс-службы указывается, что мужчина «ранее привлекался к уголовной ответственности и является активным участником протестного движения и с лета прошлого года регулярно посещал “воскресные марши”.

Злоумышленник поддерживал связь с небезызвестной инициативой BYPOL. От ее представителя накануне “Дня воли” он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования» – говорится в сообщении МВД.

Задержание прокомментировал и заместитель Министра внутренних дел Геннадий Казакевич: «Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOLа».

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